Ролан Гусев считает, что Чалову пора становиться злым мужиком

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об игре нападающего армейцев Федора Чалова. По словам экс-футболиста, форварду нужно быть более жестким в атаке.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за московский клуб в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

– Почему Чалов не прогрессирует?

– Думаю, соперники уже стали пристальнее к нему присматриваться, плотнее играют. Раньше его где-то недооценивали, думали: ну с этим молодым мы справимся. Сейчас все уже по-другому. Действуют жестче.

Теперь все зависит от него самого. Федору надо лезть вперед, бодаться, выгрызать мячи, быть настырным. Нужно становиться злым мужиком! Уже пора.