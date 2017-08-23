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    Ролан Гусев считает, что Чалову пора становиться злым мужиком

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об игре нападающего армейцев Федора Чалова. По словам экс-футболиста, форварду нужно быть более жестким в атаке.

    В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за московский клуб в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    – Почему Чалов не прогрессирует?

    – Думаю, соперники уже стали пристальнее к нему присматриваться, плотнее играют. Раньше его где-то недооценивали, думали: ну с этим молодым мы справимся. Сейчас все уже по-другому. Действуют жестче.

    Теперь все зависит от него самого. Федору надо лезть вперед, бодаться, выгрызать мячи, быть настырным. Нужно становиться злым мужиком! Уже пора.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2017 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 05:46

      Пора учиться решения быстрее принимать, потому что в последнее время с мячом долго возится, успевают или накрыть или отобрать, хотя продолжения для атаки при этом есть

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 августа 2017, 02:39

      Пора не пора... Больше нет ни кого!!! Иначе вслед за Базелюком Григорянов смешить!!!

      1
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