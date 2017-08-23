Ролан Гусев считает, что Чалову пора становиться злым мужиком

Пора учиться решения быстрее принимать, потому что в последнее время с мячом долго возится, успевают или накрыть или отобрать, хотя продолжения для атаки при этом есть
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об игре нападающего армейцев Федора Чалова. По словам экс-футболиста, форварду нужно быть более жестким в атаке.
В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за московский клуб в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
– Почему Чалов не прогрессирует?
– Думаю, соперники уже стали пристальнее к нему присматриваться, плотнее играют. Раньше его где-то недооценивали, думали: ну с этим молодым мы справимся. Сейчас все уже по-другому. Действуют жестче.
Теперь все зависит от него самого. Федору надо лезть вперед, бодаться, выгрызать мячи, быть настырным. Нужно становиться злым мужиком! Уже пора.