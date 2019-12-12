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  • Ролан Гусев: «Ожидаю, что армейцы хлопнут дверью и обыграют «Эспаньол». Мотивация есть»

Ролан Гусев: «Ожидаю, что армейцы хлопнут дверью и обыграют «Эспаньол». Мотивация есть»

12 декабря 2019, 17:31
8

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча москвичей против «Эспаньола» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Ожидаю, что армейцы хлопнут дверью и обыграют «Эспаньол». Буду болеть за них, переживать, как в принципе и всегда. У ЦСКА не будет мотивации? Это Лига Европы, поэтому никто не выйдет просто отбывать номер. Я думаю, конечно, мотивация есть. Последняя игра в году, все будут смотреть, поэтому не думаю, что ребята станут играть спустя рукава.

В случае победы команда всегда испытывает положительные эмоции, но дело в том, что будет долгий перерыв, поэтому если победа случится, то она уже потом забудется. В случае победы будут положительные эмоции, но ничего более», – сказал Гусев.

  • ЦСКА набрал в группе Лиги Европы 2 очка и занял последнее место.
  • Матч в Барселоне начнется в четверг в 23:00 мск.

Источник: Sport24
Лига Европы Эспаньол ЦСКА Гусев Ролан
Комментарии (8)
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Сильвербой
1576162001
Вот ты бл.., еще тот прогнозист...!!! Помнется ты тоже говорил про венгров и болгар!!!
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серега кашин
1576162804
это маловероятно
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Из Твери Леха
1576172079
А у Ролана есть чувство юмора.
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3a zenit
1576174178
уже хлопнули,все хлопнули дверью,так что дом обвалился.
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Yev
1576176796
Скорее всего они будут в плавках играть а сзади будут бегать жёны с чемоданами на колёсиках.
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ivanthebest
1576181027
В приличном обществе позорные пони могут только неприлично п..рнуть. Это всё на что способны позорные пони.
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erma
1576181246
Да мы уже оглохли от хлопанья дверьми нашими командами. Пусть уйдут тихо. Мы им прикроем веки.
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evgevg13
1576205680
Нормальные команды при входе дверь ногой открывают , а не хлопают при уходе. И никуда не уходят
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