Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Ролан Гусев: «Ожидаю, что армейцы хлопнут дверью и обыграют «Эспаньол». Мотивация есть»

    Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча москвичей против «Эспаньола» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Ожидаю, что армейцы хлопнут дверью и обыграют «Эспаньол». Буду болеть за них, переживать, как в принципе и всегда. У ЦСКА не будет мотивации? Это Лига Европы, поэтому никто не выйдет просто отбывать номер. Я думаю, конечно, мотивация есть. Последняя игра в году, все будут смотреть, поэтому не думаю, что ребята станут играть спустя рукава.

    В случае победы команда всегда испытывает положительные эмоции, но дело в том, что будет долгий перерыв, поэтому если победа случится, то она уже потом забудется. В случае победы будут положительные эмоции, но ничего более», – сказал Гусев.

    • ЦСКА набрал в группе Лиги Европы 2 очка и занял последнее место.
    • Матч в Барселоне начнется в четверг в 23:00 мск.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4320

      серега кашин 15 минут назад

      это маловероятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5534

      Сильвербой 29 минут назад

      Вот ты бл.., еще тот прогнозист...!!! Помнется ты тоже говорил про венгров и болгар!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74790
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru