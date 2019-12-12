Ролан Гусев: «Ожидаю, что армейцы хлопнут дверью и обыграют «Эспаньол». Мотивация есть»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча москвичей против «Эспаньола» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Ожидаю, что армейцы хлопнут дверью и обыграют «Эспаньол». Буду болеть за них, переживать, как в принципе и всегда. У ЦСКА не будет мотивации? Это Лига Европы, поэтому никто не выйдет просто отбывать номер. Я думаю, конечно, мотивация есть. Последняя игра в году, все будут смотреть, поэтому не думаю, что ребята станут играть спустя рукава.

В случае победы команда всегда испытывает положительные эмоции, но дело в том, что будет долгий перерыв, поэтому если победа случится, то она уже потом забудется. В случае победы будут положительные эмоции, но ничего более», – сказал Гусев.