Гусев о переносе матча «Амкар» — «Локомотив»: «Если все будут так поступать, то у нас начнется бардак»

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал перенос матча «Амкара» с «Локомотивом» (2:1) из Перми в Москву. Как отметил ветеран, такого решения невозможно представить ни в одном из чемпионатов мира.

«Переносить матч «Амкар» — «Локомотив» в Москву было абсолютно неправильно. В разгар борьбы за чемпионство делать это было нельзя. Я не представляю, чтобы в какой-то стране мира могло произойти подобное.

Сейчас все будут думать: почему РФПЛ не разрешает сделать это нам, если «Локомотиву» это позволено? Но если все будут так поступать — будет бардак, а не чемпионат. Такого нельзя было делать в принципе! Хорошо, что «Амкар» победил на чужом поле. Но представьте, какая была бы реакция, если бы пермяки проиграли», — сказал Гусев.