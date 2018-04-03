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    Гусев о переносе матча «Амкар» — «Локомотив»: «Если все будут так поступать, то у нас начнется бардак»

    Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал перенос матча «Амкара» с «Локомотивом» (2:1) из Перми в Москву. Как отметил ветеран, такого решения невозможно представить ни в одном из чемпионатов мира.

    «Переносить матч «Амкар» — «Локомотив» в Москву было абсолютно неправильно. В разгар борьбы за чемпионство делать это было нельзя. Я не представляю, чтобы в какой-то стране мира могло произойти подобное.

    Сейчас все будут думать: почему РФПЛ не разрешает сделать это нам, если «Локомотиву» это позволено? Но если все будут так поступать — будет бардак, а не чемпионат. Такого нельзя было делать в принципе! Хорошо, что «Амкар» победил на чужом поле. Но представьте, какая была бы реакция, если бы пермяки проиграли», — сказал Гусев.

    Источник: RT

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    03.04.2018 15:42
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 3 апреля 2018, 16:06

      ...а то у нас начнется бардак...
      Начнётся? Сейчас типа порядок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 апреля 2018, 15:58

      А что говорил Гусев по поводу переноса игры ЦСКА с дублем Тульского Арсенала?

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