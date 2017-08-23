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    Гусев ждет от ЦСКА быстрого гола в ворота «Янг Бойз»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает, что армейцы превосходят в классе «Янг Бойз». По его мнению, московская команда в ответной встрече должна проходить соперника, если хочет пробиться в групповой этап турнира.

    В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.

    – Не думаю, что прямо-таки «отскочили». ЦСКА выше классом и обязан проходить эту команду. Да, можно сказать, что в концовке удача улыбнулась москвичам. Конечно, автогол получился нелогичным. Но ЦСКА точно не слабее «Янг Бойз».

    – Армейцы потом сетовали на искусственный газон. Васин даже заметил, что пришлось играть на резиновом покрытии.

    – Это не может служить каким-то оправданием. На любом покрытии – хоть на огороде, хоть на гаревом поле – ЦСКА должен добиваться положительного результата против такого соперника. Если, конечно, хочет играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

    – На что способны гости без лидера своих атак Оаро?

    – «Янг Бойз» нет смысла отсиживаться сзади. Даже без Оаро они постараются сыграть так же, как дома. Забивать-то надо. И желательно два.

    – Какой игры в таком случае ждать от ЦСКА?

    – А вот хозяевам как раз нет смысла сломя голову лететь вперед, раскрываться. Нужно постараться забить быстрый мяч, чтобы почувствовать себя комфортнее.

    – При этом Гончаренко перед игрой заметил, что его команда ни в коем случае не намерена действовать на сохранение счета.

    – И я полностью с ним согласен. После минимальной победы играть на удержание преимущества – самоубийство! Любая ошибка – и начинай все заново…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2017 07:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 23 августа 2017, 13:02

      быстрого не надо а то расслабятся и могут пропустить ,а так удачи

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 12:37

      Удачной игры! и не жаться к воротам!

      0
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 23 августа 2017, 10:45

      Удачи только Армейцам могу пожелать.Предугадываю одно-Игорек не пропустит!!!

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 23 августа 2017, 08:05

      ЦСКА надо сосредоточиться на защите, - забивать то некому!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > kella 23 августа 2017, 12:37

      как это некому? Нуху же у Янгов выйдет ;)

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 августа 2017, 07:29

      Да все этого ждут.

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