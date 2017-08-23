Гусев ждет от ЦСКА быстрого гола в ворота «Янг Бойз»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает, что армейцы превосходят в классе «Янг Бойз». По его мнению, московская команда в ответной встрече должна проходить соперника, если хочет пробиться в групповой этап турнира.

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.

– Не думаю, что прямо-таки «отскочили». ЦСКА выше классом и обязан проходить эту команду. Да, можно сказать, что в концовке удача улыбнулась москвичам. Конечно, автогол получился нелогичным. Но ЦСКА точно не слабее «Янг Бойз».

– Армейцы потом сетовали на искусственный газон. Васин даже заметил, что пришлось играть на резиновом покрытии.

– Это не может служить каким-то оправданием. На любом покрытии – хоть на огороде, хоть на гаревом поле – ЦСКА должен добиваться положительного результата против такого соперника. Если, конечно, хочет играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

– На что способны гости без лидера своих атак Оаро?

– «Янг Бойз» нет смысла отсиживаться сзади. Даже без Оаро они постараются сыграть так же, как дома. Забивать-то надо. И желательно два.

– Какой игры в таком случае ждать от ЦСКА?

– А вот хозяевам как раз нет смысла сломя голову лететь вперед, раскрываться. Нужно постараться забить быстрый мяч, чтобы почувствовать себя комфортнее.

– При этом Гончаренко перед игрой заметил, что его команда ни в коем случае не намерена действовать на сохранение счета.

– И я полностью с ним согласен. После минимальной победы играть на удержание преимущества – самоубийство! Любая ошибка – и начинай все заново…