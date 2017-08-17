Гусев назвал футбол «Утрехта» смелым и наглым

Обладатель Кубка УЕФА, трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Ролан Гусев считает, что «Зенит» оказался не готов к футболу, который показал «Утрехт» в первом матче противостояния. При этом он уверен, что в ответной встрече российская команда сможет свести двухраундовый бой к победе.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

– «Зенит» в Утрехте предстал командой, которая не готова играть на победу. Неужели это отсутствие Далера Кузяева в стартовом составе так сломало игру российскому клубу?

– Я считаю, что «Зенит» просто оказался не готов к такой игре. Не многие его соперники в чемпионате России играют в такой смелый футбол. Я бы сказал, что «Утрехт» играл в наглый, агрессивный футбол, так в чемпионате России не играют против «Зенита».

– Команда Манчини оказалась не готова к скоростям, которые предложил «Утрехт»?

– Да, именно к прессингу оказались не готовы. «Утрехт» успевал накрывать зенитовцев. Речь о том, что не то чтобы «Зенит» оказался совсем не готов. Просто «Утрехт» оказался намного мобильнее и быстрее (и это больше всего тревожит перед ответной встречей). Хотя в «Зените» стоит в любом случае отметить Александра Кокорина и особенно Андрея Лунева.

– Если бы не Лунев, то необходимость в ответной встрече вообще могла бы отпасть, согласны?

– Да, парень сыграл просто здорово. Молодец Лунев. Особенно впечатлил эпизод, когда он на 29-й минуте отразил два удара подряд.

– Какие надежды оставляет «Зениту» перед ответной встречей такой результат?

– Я считаю, что «Зенит» все равно остается фаворитом. По мастерству, по составу команда Манчини должна проходить «Утрехт».

– Представим, что голландский клуб один мяч «заковыряет» и на Крестовском острове. Способен «Зенит» забить дома три?

– Для начала «Утрехту» надо забить «Зениту» на выезде. Надеюсь, команда Манчини дома на новом стадионе способна забить и два, и три. Если полный стадион соберут, то все может получиться. «Зенит» способен пройти дальше при поддержке своих трибун.