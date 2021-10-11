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    Ролан Гусев - новости

    #8 | Полузащитник
    Имя Ролан
    Отчество Александрович
    Фамилия Гусев
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 181
    Вес 79
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