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Ролан Гусев
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
5
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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Все новости
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
18
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
11
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
7
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
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Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:33
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Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
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Ролан Гусев - новости
#8 | Полузащитник
Имя
Ролан
Отчество
Александрович
Фамилия
Гусев
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
17 сентября 1977 (45 лет)
Рост
181
Вес
79
Статистика
Новости
Статьи
11 октября 2021
14:57
Фото
Ролан Гусев стал главным тренером молодежки ЦСКА
4
9 октября 2021
19:45
Тренер молодежки ЦСКА Аксенов подтвердил уход в «Текстильщик». Его заменит Гусев
3
1 июля 2021
06:29
Ролан Гусев не войдет в тренерский штаб ЦСКА
2
26 июня 2021
15:40
Ролан Гусев может войти в тренерский штаб ЦСКА
7
17 января 2021
15:23
Гусев: «Крамаренко на определенных этапах помог Акинфееву. У них хорошие отношения»
1
3 ноября 2020
12:25
Ролан Гусев стал старшим тренером России U-14
2
12 декабря 2019
17:31
Ролан Гусев: «Ожидаю, что армейцы хлопнут дверью и обыграют «Эспаньол». Мотивация есть»
8
10 января 2019
18:28
Фото
Гусев стал тренером академии ЦСКА
6
12 ноября 2018
08:54
Гусев: «Вернулся ли ЦСКА в чемпионскую гонку? Они не выпадали из нее»
5
24 сентября 2018
06:44
Ролан Гусев: «Спартаку» надо отталкиваться от игровых качеств, а не копошиться в лайках и прочей ерунде»
4
27 июня 2018
12:21
Гусев: «В матче с испанцами сборной России нужно практически прыгнуть выше головы»
7
3 апреля 2018
15:42
Гусев о переносе матча «Амкар» — «Локомотив»: «Если все будут так поступать, то у нас начнется бардак»
2
16 марта 2018
13:33
Гусев заявил, что не будет удивлен выходу ЦСКА в финал Лиги Европы
11
5 марта 2018
18:52
Гусев: «Ситуация с травмами центральных защитников сборной – это ужас. Черчесову надо перекраивать всю линию обороны»
2
22 февраля 2018
08:34
Гусев: «Не ждал, что ЦСКА вынесет сербов в одну калитку»
11
10 декабря 2017
13:44
Ролан Гусев: «Головин дорос до «Челси»
27
2 декабря 2017
10:50
Ролан Гусев: «На домашнем ЧМ Россия должна дойти до полуфинала»
8
22 ноября 2017
06:17
Гусев: «ЦСКА обыгрывать «Бенфику» просто необходимо»
6
23 августа 2017
09:04
Гусев: «Оланаре много чего на поле делает неправильно»
3
07:19
Гусев ждет от ЦСКА быстрого гола в ворота «Янг Бойз»
6
01:12
Ролан Гусев считает, что Чалову пора становиться злым мужиком
2
18 августа 2017
09:42
Гусев: «Эра «Барселоны» не закончится, пока не закончится эра Месси»
5
08:16
Гусев: «Отдать 222 миллиона за футболиста – бред!»
06:55
Гусев: «Барселона» не была столь слаба, как кажется. Но нынешний «Реал» ее просто съел»
3
17 августа 2017
16:19
Гусев: «222 миллиона за Неймара? Это бред»
3
09:54
Гусев: «Да какая усталость «Зенита»?! Сезон только начался, о чем можно говорить?»
8
07:07
Гусев назвал футбол «Утрехта» смелым и наглым
1
21 июля 2017
17:18
Ролан Гусев предрекает сухую победу ЦСКА в игре против «Локомотива»
8
26 июня 2017
16:11
Гусев прогнозирует победу Португалии на Кубке конфедераций
3
14:54
Гусев: «Слезы Смолова показали, насколько сборная России хотела побеждать на Кубке конфедераций»
12
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