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Гусев: «Не ждал, что ЦСКА вынесет сербов в одну калитку»

22 февраля 2018, 08:34
11

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев назвал победу армейского клуба в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над «Црвеной Звездой» абсолютно заслуженной. Благодаря ей российский клуб вышел в следующий раунд турнира.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

– Армейцы – большие молодцы. Победа абсолютно заслуженная. ЦСКА контролировал ход игры, грамотно действовал в обороне, за исключением пары эпизодов. Но это нормально против такого квалифицированного соперника. «Црвена» сделала ставку на контратаки и в концовке заставила понервничать. Так и должно было быть. Я не ждал, что ЦСКА вынесет сербов в одну калитку.

– За счет чего команда Виктора Гончаренко будет прибавлять?

– Все как обычно. После сборов ребята втягиваются в сезон, набирают турнирный темп. Сейчас ЦСКА показывает 60 процентов возможностей. Для конца февраля это вполне естественно. При этом прогресс виден даже по сравнению с игрой в Белграде.

– Согласны, что Ахмед Муса несколько выпадает из командной игры?

– Так он почти не играл в «Лестере». Сразу восстановить связи ему непросто. Мало того, что надо набрать форму. Так еще и футбол ЦСКА по сравнению со временами Леонида Слуцкого, когда Муса играл за армейцев, сильно изменился. Но я уверен: через пару-тройку матчей нигериец будет действовать намного острее, чем сейчас.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Гусев Ролан Муса Ахмед
Комментарии (11)
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Татарин за ЦСКА
1519278443
Всё по делу сказал Гусев
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bset
1519279098
Никто не ждал. Но ждали уверенной игры. Забей второй и вопросов не было. А так любая осечка и можно было бы рассказывать байки, что с такой скамейкой лучше сосредоточиться на чемпионате, поэтому решили слить игру.
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Obojaemiy
1519280955
Аха ха)) рассмешил..один то еле заковыряли..
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MDAR
1519287086
В одну калитку это когда хотя бы 3:0. А мы имеем просто выход в очередной раунд.
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Sosna69
1519289060
Эти пару эпизодов могли бы перевернуть всю игру.
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тщмек 19
1519291688
Я знал двух неадекватныз Гусевых - комментатора, украинского футболиста, и вот третий человек с одной фамилией сказал откровенную чушь...
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vovan55
1519301378
ну на старте сезона всякое бывает, самое главное прошли дальше, на рейтинг очки положили, всем нашим клубам - удачи...
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