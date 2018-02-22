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    Гусев: «Не ждал, что ЦСКА вынесет сербов в одну калитку»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев назвал победу армейского клуба в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над «Црвеной Звездой» абсолютно заслуженной. Благодаря ей российский клуб вышел в следующий раунд турнира.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

    – Армейцы – большие молодцы. Победа абсолютно заслуженная. ЦСКА контролировал ход игры, грамотно действовал в обороне, за исключением пары эпизодов. Но это нормально против такого квалифицированного соперника. «Црвена» сделала ставку на контратаки и в концовке заставила понервничать. Так и должно было быть. Я не ждал, что ЦСКА вынесет сербов в одну калитку.

    – За счет чего команда Виктора Гончаренко будет прибавлять?

    – Все как обычно. После сборов ребята втягиваются в сезон, набирают турнирный темп. Сейчас ЦСКА показывает 60 процентов возможностей. Для конца февраля это вполне естественно. При этом прогресс виден даже по сравнению с игрой в Белграде.

    – Согласны, что Ахмед Муса несколько выпадает из командной игры?

    – Так он почти не играл в «Лестере». Сразу восстановить связи ему непросто. Мало того, что надо набрать форму. Так еще и футбол ЦСКА по сравнению со временами Леонида Слуцкого, когда Муса играл за армейцев, сильно изменился. Но я уверен: через пару-тройку матчей нигериец будет действовать намного острее, чем сейчас.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.02.2018 08:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 февраля 2018, 15:09

      ну на старте сезона всякое бывает, самое главное прошли дальше, на рейтинг очки положили, всем нашим клубам - удачи...

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 22 февраля 2018, 12:28

      Я знал двух неадекватныз Гусевых - комментатора, украинского футболиста, и вот третий человек с одной фамилией сказал откровенную чушь...

      0
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 22 февраля 2018, 11:44

      Эти пару эпизодов могли бы перевернуть всю игру.

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 22 февраля 2018, 11:11

      В одну калитку это когда хотя бы 3:0. А мы имеем просто выход в очередной раунд.

      5
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 22 февраля 2018, 09:29

      Аха ха)) рассмешил..один то еле заковыряли..

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Obojaemiy 22 февраля 2018, 13:20

      Ну если ты про свой Спартак,то правильно написал!!!!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2018, 08:58

      Никто не ждал. Но ждали уверенной игры. Забей второй и вопросов не было. А так любая осечка и можно было бы рассказывать байки, что с такой скамейкой лучше сосредоточиться на чемпионате, поэтому решили слить игру.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 февраля 2018, 08:47

      Всё по делу сказал Гусев

      5
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Татарин за ЦСКА 22 февраля 2018, 12:57

      Абсолютно правильно сказано, полностью согласен.

      1
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