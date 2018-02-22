Гусев: «Не ждал, что ЦСКА вынесет сербов в одну калитку»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев назвал победу армейского клуба в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над «Црвеной Звездой» абсолютно заслуженной. Благодаря ей российский клуб вышел в следующий раунд турнира.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

– Армейцы – большие молодцы. Победа абсолютно заслуженная. ЦСКА контролировал ход игры, грамотно действовал в обороне, за исключением пары эпизодов. Но это нормально против такого квалифицированного соперника. «Црвена» сделала ставку на контратаки и в концовке заставила понервничать. Так и должно было быть. Я не ждал, что ЦСКА вынесет сербов в одну калитку.

– За счет чего команда Виктора Гончаренко будет прибавлять?

– Все как обычно. После сборов ребята втягиваются в сезон, набирают турнирный темп. Сейчас ЦСКА показывает 60 процентов возможностей. Для конца февраля это вполне естественно. При этом прогресс виден даже по сравнению с игрой в Белграде.

– Согласны, что Ахмед Муса несколько выпадает из командной игры?

– Так он почти не играл в «Лестере». Сразу восстановить связи ему непросто. Мало того, что надо набрать форму. Так еще и футбол ЦСКА по сравнению со временами Леонида Слуцкого, когда Муса играл за армейцев, сильно изменился. Но я уверен: через пару-тройку матчей нигериец будет действовать намного острее, чем сейчас.