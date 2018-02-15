Црвена Звезда - ЦСКА

ну в общем не плохо, удачи армейцам в москве)))
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|14:4
|+10
|13
|2.
|Црвена Звезда
|6
|2
|3
|1
|3:2
|+1
|9
|3.
|Кельн
|6
|2
|0
|4
|7:8
|-1
|6
|4.
|БАТЭ
|6
|1
|2
|3
|6:16
|-10
|5
ничья тоже хороший результат в гостях
Хуже некуда на хате один пить нельзя , матч тв не показывает, твой инет отстой и не тянет матч а у кореша жена монстр(((((
Дзага и Головин худшии в матче...боже ОЧНИТЕСЬ.
Для первого матча после перерыва весьма недурственный футбол.
кучаев хорош. а вот витиньо, муса и васин - слабые. надеюсь, пока...