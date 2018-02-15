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Павел Рачковски
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Црвена Звезда - ЦСКА

13.02.2018, Вторник, 20:00 мск Белград, стадион Райко Митич Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Црвена Звезда - ЦСКА
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 4 1 1 14:4 +10 13
2. Црвена Звезда 6 2 3 1 3:2 +1 9
3. Кельн 6 2 0 4 7:8 -1 6
4. БАТЭ 6 1 2 3 6:16 -10 5
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    Рейтинг: +2888

    absent32 13 февраля 2018, 21:52

    ну в общем не плохо, удачи армейцам в москве)))

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    Рейтинг: +2812

    Бугимен 13 февраля 2018, 21:38

    ДАВАЙТЕ ЦСКА ПОДНАЖМИТЕ! УДАЧИ!!!

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 13 февраля 2018, 21:35

    ЦСКА надо забить!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 13 февраля 2018, 21:33

    голик - ЦСКА надо!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 февраля 2018, 21:30

    ничья тоже хороший результат в гостях

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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 13 февраля 2018, 20:57

    Хуже некуда на хате один пить нельзя , матч тв не показывает, твой инет отстой и не тянет матч а у кореша жена монстр(((((

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    Рейтинг: +1465

    yarik1_78 13 февраля 2018, 20:53

    Муса понятно без практики,Витиньо ноль!

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    Рейтинг: +3508

    InterMilLano1908 13 февраля 2018, 20:51

    Дзага и Головин худшии в матче...боже ОЧНИТЕСЬ.

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    Рейтинг: +5691

    Eddyson 13 февраля 2018, 20:49

    Для первого матча после перерыва весьма недурственный футбол.

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    Рейтинг: +498

    Поль 13 февраля 2018, 20:41

    кучаев хорош. а вот витиньо, муса и васин - слабые. надеюсь, пока...

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