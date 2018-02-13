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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - ЦСКА
Црвена Звезда - ЦСКА: обзор матча 13 февраля 2018
Црвена Звезда
13.02.2018, вторник, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - ЦСКА
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Пешич
85'
84'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Витиньо
Замена
С. Срнич
️️️️
Н. Радоньич
78'
22'
Желтая карточка
А. Головин
19'
Желтая карточка
В. Березуцкий
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Митчелл Дональд
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Ненад Крстичич
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
19
Понтус Вернблум
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Црвена Звезда
27
Неманья Супич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
3-3-2-1-1
82
Борян
23
Родич
90
Савич
30
Стойкович
20
Дональд
32
Йовичич
6
Ле Таллек
7
Крстичич
31
Набуан
28
Радоньич
8
Пешич
4-2-1-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
5
Васин
24
Березуцкий
19
Вернблум
10
Натхо
18
Кучаев
66
Дзагоев
7
Муса
10
Головин
11
Витиньо
8
Пешич
10
Рачич
10
Рачич
8
Пешич
28
Радоньич
55
Срнич
55
Срнич
28
Радоньич
11
Витиньо
63
Чалов
63
Чалов
11
Витиньо
Остались в запасе
Црвена Звезда
ЦСКА
9
Лука Аджич
ЦП
27
Неманья Супич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
9
Лука Аджич
ЦП
27
Неманья Супич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Црвена Звезда - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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