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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Црвена Звезда
ЦСКА - Црвена Звезда: обзор матча 21 февраля 2018
ЦСКА
21.02.2018, среда, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Црвена Звезда
45+1'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Црвена Звезда
88'
Замена
Л. Аджич
️️️️
Н. Радоньич
88'
Замена
У. Рачич
️️️️
Б. Йовичич
Желтая карточка
К. Кучаев
83'
78'
Замена
С. Срнич
️️️️
М. Дональд
Замена
Г. Миланов
️️️️
Витиньо
77'
68'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
Желтая карточка
В. Березуцкий
66'
Желтая карточка
П. Вернблум
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
К. Кучаев
45'
+1
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Васин
26'
Травма
В. Васин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Митчелл Дональд
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Ненад Крстичич
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Црвена Звезда
27
Неманья Супич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Васин
6
Фернандес
18
Кучаев
10
Натхо
66
Дзагоев
11
Витиньо
7
Муса
19
Вернблум
3-3-2-1-1
82
Борян
30
Стойкович
90
Савич
23
Родич
20
Дональд
32
Йовичич
6
Ле Таллек
31
Набуан
7
Крстичич
28
Радоньич
8
Пешич
5
Васин
14
Набабкин
14
Набабкин
5
Васин
11
Витиньо
17
Миланов
17
Миланов
11
Витиньо
32
Йовичич
10
Рачич
10
Рачич
32
Йовичич
28
Радоньич
9
Аджич
9
Аджич
28
Радоньич
20
Дональд
55
Срнич
55
Срнич
20
Дональд
Остались в запасе
ЦСКА
Црвена Звезда
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
27
Неманья Супич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
27
Неманья Супич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча ЦСКА - Црвена Звезда
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Де Соуза
(Лорделу-ду-Ору)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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