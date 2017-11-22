Гусев: «ЦСКА обыгрывать «Бенфику» просто необходимо»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассчитывает на победу в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Но он отметил, что добиться нужного положительного результата армейцам будет очень сложно.

«Армейцы будут играть дома при своих зрителях, которые заполнят трибуны до отказа. Очевидно, в таких условиях обыгрывать «Бенфику» просто необходимо. Есть хорошие шансы выйти из группы, поэтому нужна только победа.

При этом важно серьезно отнестись к лиссабонскому клубу несмотря на его турнирное положение. Команда у португальцев неплохая, и ЦСКА будет тяжело. Нужно навязать сопернику свою игру и самоотверженно биться на каждом участке поля.

Потерю Миланова еще можно как-то компенсировать, а вот Леша Березуцкий был важнейшим звеном в обороне ЦСКА. Оба выездных победных матча армейцев в Лиге чемпионов – против «Бенфики» (2:1) и «Базеля» (2:1) – Алексей отыграл от начала до конца и стал одним из ключевых творцов успеха клуба.

К сожалению, от травм никто не застрахован, поэтому я надеюсь, что ЦСКА найдет способ добиться положительного результата в этих условиях. Но будет очень сложно», – считает Гусев.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Бенфика» состоится в среду, 22 ноября, в 20:00 по московскому времени.