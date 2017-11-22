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Гусев: «ЦСКА обыгрывать «Бенфику» просто необходимо»

22 ноября 2017, 06:17
6

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассчитывает на победу в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Но он отметил, что добиться нужного положительного результата армейцам будет очень сложно.

«Армейцы будут играть дома при своих зрителях, которые заполнят трибуны до отказа. Очевидно, в таких условиях обыгрывать «Бенфику» просто необходимо. Есть хорошие шансы выйти из группы, поэтому нужна только победа.

При этом важно серьезно отнестись к лиссабонскому клубу несмотря на его турнирное положение. Команда у португальцев неплохая, и ЦСКА будет тяжело. Нужно навязать сопернику свою игру и самоотверженно биться на каждом участке поля.

Потерю Миланова еще можно как-то компенсировать, а вот Леша Березуцкий был важнейшим звеном в обороне ЦСКА. Оба выездных победных матча армейцев в Лиге чемпионов – против «Бенфики» (2:1) и «Базеля» (2:1) – Алексей отыграл от начала до конца и стал одним из ключевых творцов успеха клуба.

К сожалению, от травм никто не застрахован, поэтому я надеюсь, что ЦСКА найдет способ добиться положительного результата в этих условиях. Но будет очень сложно», – считает Гусев.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Бенфика» состоится в среду, 22 ноября, в 20:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига чемпионов ЦСКА Бенфика Березуцкий Алексей Гусев Ролан Миланов Георгий
Комментарии (6)
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ПФК ЦСКА Моscow
1511329026
нужна победа!
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vovan55
1511332339
а как нам хочется победу увидеть...
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Dominator777
1511335273
Чтобы во второй раз обыграть Бенфику армейцам нужно прыгнуть выше головы.Иногда это у них получалось в отдельных матчах ЛЧ. надеемся на победу армейцев.
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polt
1511337180
«ЦСКА обыгрывать «Бенфику» просто необходимо». Вчера Спартаку тоже было необходимо, но увы..., как часто бывает у наших команд, получили ответку в доп. время. Желаю ЦСКА хорошего настроя и уверенной победы.
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OfaZavr
1511337225
желаю победы армейцам сегодня. Удачи!
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