Ролан Гусев может войти в тренерский штаб ЦСКА

Старший тренер юношеской сборной России Ролан Гусев близок к тому, чтобы стать помощником Алексея Березуцкого в ЦСКА.

По информации журналиста Василия Конова, стороны близки к договоренности, осталось согласовать с РФС уход 43-летнего специалиста.