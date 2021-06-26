Ролан Гусев может войти в тренерский штаб ЦСКА

Старший тренер юношеской сборной России Ролан Гусев близок к тому, чтобы стать помощником Алексея Березуцкого в ЦСКА.
По информации журналиста Василия Конова, стороны близки к договоренности, осталось согласовать с РФС уход 43-летнего специалиста.
- Гусев возглавляет юношескую сборную России с ноября 2020 года.
- Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Ивицы Олича.
- Будучи футболистом, Гусев выступал за москвичей с 2002 по 2007 год. Впоследствии он работал в клубной академии.
Источник: Телеграм-канал Василия Конова