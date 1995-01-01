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    Ролан Гусев может войти в тренерский штаб ЦСКА

    Старший тренер юношеской сборной России Ролан Гусев близок к тому, чтобы стать помощником Алексея Березуцкого в ЦСКА.

    По информации журналиста Василия Конова, стороны близки к договоренности, осталось согласовать с РФС уход 43-летнего специалиста.

    • Гусев возглавляет юношескую сборную России с ноября 2020 года.
    • Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Ивицы Олича.
    • Будучи футболистом, Гусев выступал за москвичей с 2002 по 2007 год. Впоследствии он работал в клубной академии.

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    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5738

      Томик 18 минут назад

      Да не смешите уже. Алёксей Березуцкий с Роланом Гусевым поднимут цска из руин!!! Может тренера поискать? Всё-таки цска.

      0
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      Рейтинг: +13262

      Garrincha58 1 час назад

      а где успехи юношеской сборной? пусть сначала там себя проявит

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