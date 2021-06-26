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Ролан Гусев может войти в тренерский штаб ЦСКА

26 июня 2021, 15:40
7

Старший тренер юношеской сборной России Ролан Гусев близок к тому, чтобы стать помощником Алексея Березуцкого в ЦСКА.

По информации журналиста Василия Конова, стороны близки к договоренности, осталось согласовать с РФС уход 43-летнего специалиста.

  • Гусев возглавляет юношескую сборную России с ноября 2020 года.
  • Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Ивицы Олича.
  • Будучи футболистом, Гусев выступал за москвичей с 2002 по 2007 год. Впоследствии он работал в клубной академии.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гусев Ролан Березуцкий Алексей
Комментарии (7)
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Garrincha58
1624711580
а где успехи юношеской сборной? пусть сначала там себя проявит
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Томик
1624716510
Да не смешите уже. Алёксей Березуцкий с Роланом Гусевым поднимут цска из руин!!! Может тренера поискать? Всё-таки цска.
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paracetamol
1624721583
Один костолом пригласил другого костолома. Родственные души, будем всех костоломить!
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alp
1624736915
классный футболист. уж не знаю, какой тренер...
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