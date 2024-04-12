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    • Бывший игрок ЦСКА высказался о юморе Дзюбы, Слуцкого, Березуцких и Ролана Гусева

    Бывший игрок ЦСКА высказался о юморе Дзюбы, Слуцкого, Березуцких и Ролана Гусева

    Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов оценил чувство юмора некоторых бывших одоноклубников.

    – Молодые Березуцкие были весельчаками?

    – Я бы не сказал. У них своеобразный юмор, который не всем так заходил, как у Гусева. Ролан как даст – хоть стой, хоть падай, любил подкалывать. Березуцкие тоже шутили, но их приколов я не запомнил.

    То же самое можно про Леонида Викторовича Слуцкого сказать. Когда он играл какие-то сценки в КВН, получалось не так смешно, как у его друга Дзюбы.

    Вот Дзюбы и Гусева юмор по мне. Они очень находчивые и за словом в карман не полезут. Умеют быстро реагировать.Если сравнить Comedy Club и КВН, то я больше склоняюсь к Comedy. А кому-то ближе КВН – более культурный юмор. Наверное, братья Березуцкие – тоже больше КВН, чем Comedy Club.

    • Таранов завершил карьеру в 2019 году.
    • Дзюба и Слуцкий вели YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###».

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.04.2024 12:17
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