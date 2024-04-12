Бывший игрок ЦСКА высказался о юморе Дзюбы, Слуцкого, Березуцких и Ролана Гусева

Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов оценил чувство юмора некоторых бывших одоноклубников.

– Молодые Березуцкие были весельчаками?

– Я бы не сказал. У них своеобразный юмор, который не всем так заходил, как у Гусева. Ролан как даст – хоть стой, хоть падай, любил подкалывать. Березуцкие тоже шутили, но их приколов я не запомнил.

То же самое можно про Леонида Викторовича Слуцкого сказать. Когда он играл какие-то сценки в КВН, получалось не так смешно, как у его друга Дзюбы.

Вот Дзюбы и Гусева юмор по мне. Они очень находчивые и за словом в карман не полезут. Умеют быстро реагировать.Если сравнить Comedy Club и КВН, то я больше склоняюсь к Comedy. А кому-то ближе КВН – более культурный юмор. Наверное, братья Березуцкие – тоже больше КВН, чем Comedy Club.