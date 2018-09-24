Ролан Гусев: «Спартаку» надо отталкиваться от игровых качеств, а не копошиться в лайках и прочей ерунде»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев уверен, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко нужны «Спартаку». Оба игрока ранее были отстранены от тренировок с основным составом команды.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Глушаков и Ещенко нужны «Спартаку»?

– Конечно, нужны! Оба – хорошие игроки и нормальные ребята. Вообще вся эта ситуация – какой-то бред. Мне кажется, надо футболом заниматься, при определении состава отталкиваться от игровых качеств, а не копошиться в лайках и прочей ерунде.

– Логично.

– В итоге на пустом месте раздули скандал, дерьмо на ребят льют и льют. Противно! Да оставьте их в покое! Дайте им возможность спокойно играть в футбол! На мой взгляд, солидный клуб должен оберегать своих игроков, не выносить сор из избы. А тут все наоборот.