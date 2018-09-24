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    Ролан Гусев: «Спартаку» надо отталкиваться от игровых качеств, а не копошиться в лайках и прочей ерунде»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев уверен, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко нужны «Спартаку». Оба игрока ранее были отстранены от тренировок с основным составом команды.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Глушаков и Ещенко нужны «Спартаку»?

    – Конечно, нужны! Оба – хорошие игроки и нормальные ребята. Вообще вся эта ситуация – какой-то бред. Мне кажется, надо футболом заниматься, при определении состава отталкиваться от игровых качеств, а не копошиться в лайках и прочей ерунде.

    – Логично.

    – В итоге на пустом месте раздули скандал, дерьмо на ребят льют и льют. Противно! Да оставьте их в покое! Дайте им возможность спокойно играть в футбол! На мой взгляд, солидный клуб должен оберегать своих игроков, не выносить сор из избы. А тут все наоборот.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2018 06:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 16:21

      И этот туда же.

      1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 24 сентября 2018, 12:30

      Ролан, а тебе какое дело это этой ситуации? Ты обладаешь полнотой информации? Ты уверен, что лайк это первопричина, а не последняя капля в долгой истории?

      1
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      Рейтинг: +85

      Gennadey 24 сентября 2018, 11:10

      Правильно. Надо играть и тренироваться , а не лазить по соцсетям. И еще корону снять

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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 сентября 2018, 07:52

      Игровые качества не главное в коллективе. Если кто-то начал загнивать, его надо удалять, чтобы не загнил весь коллектив.
      С каких это пор бывшие кони определяют кто нужен Спартаку? "Хорошие игроки, нормальные ребята", а ты откуда это знаешь, из каких источников? Дерьмо на ребят льют и льют! А кто на них льет дерьмо? Они сами в дерьмо нырнули, а на берегу сидит продажная пресса и потирает руки, для них не важно кто, только была бы очередная жертва. Эти причитания уже давно бы закончились , но вылезают все новые "защитники" и снова поднимается эта, уже надоевшая всем, тема.

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