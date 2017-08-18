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    Гусев: «Барселона» не была столь слаба, как кажется. Но нынешний «Реал» ее просто съел»

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев, который проживет сейчас в Испании, попытался разобраться в причинах слабой игры «Барселоны» на старте предстоящего сезона. Он увидел несколько причин для этого, среди которых слабая физическая подготовка команды, а также уход Неймара в «ПСЖ».

    Напомним, что «Барселона» уступила в матчах за Суперкубок Испании «Реалу» по сумме двух встреч со счетом 1:5.

    – Почему «Барселона» выглядела так слабо?

    – Во-первых, бросалась в глаза слабая физическая подготовка игроков «Барселоны», что удивительно. А вот «Реал» находится в превосходном состоянии. Во-вторых, каталонцы, видимо, продолжают приспосабливаться к требованиям и методикам нового тренера. Плюс ушел Неймар. Но я бы не стал связывать поражения в класико именно с отсутствием бразильца. Просто каждый игрок «сливочных» сейчас на пике формы. Те же Асенсио и Лукас Васкес. А каков Бензема! Я его таким никогда не видел, потрясающе! «Барселона» не была столь слаба, как кажется. Но нынешний «Реал» ее просто съел.

    Если говорить о Месси, то ему одному тяжеловато. Да, он делает свое дело, но ему нужен хороший партнер. «Барсе» срочно стоит купить Коутинью. И не помешает человек в оборону. С нынешним составом в чемпионате Испании еще можно побороться, но в Лиге чемпионов будет тяжеловато

    – Получается, без сильного партнера Месси теряется на поле?

    – Подождите, я так не говорил. Вы поставьте Месси сейчас в обыкновенную среднюю команду, и что он сделает? Команда станет выигрывать Лигу чемпионов?

    – Марадона приводил сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.

    – Да, аргентинцы победили на чемпионате мира. Но Марадона не выиграл ничего на клубном уровне. Конечно, Месси тяжело без партнеров. Вспомните, когда были в порядке Иньеста, Хави… Да даже сейчас, трио Неймар – Суарес – Месси творило чудеса на поле. Уругваец пока не в форме. И что может один Лео сделать впереди? Особенно, когда против тебя играют такие монстры как Варан и Серхио Рамос!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2017 06:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 18 августа 2017, 09:05

      Похоже, время этой Барселоны уходит. Надо начинать создавать новую команду

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Федорыч-НН 18 августа 2017, 13:09

      Торопиться не надо.всего лишь старт сезона,вернемся к теме в октябре-ноябре в групповом турнире ЛЧ. Трансферы еще не закрыты, жаль ухода бибизян- неймара,но 100% погоды он все же в команде не делал...

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > koli4ka 18 августа 2017, 15:17

      Конечно, торопиться не стоит, Барселона еще в силе. Но! эта команда создана Гвардиолой, с его философией, звезды не молодеют, состав практически не меняется в течение многих лет, а новые игроки не достигли (пока? или никогда?) уровня "старичков"

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