Гусев: «Барселона» не была столь слаба, как кажется. Но нынешний «Реал» ее просто съел»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев, который проживет сейчас в Испании, попытался разобраться в причинах слабой игры «Барселоны» на старте предстоящего сезона. Он увидел несколько причин для этого, среди которых слабая физическая подготовка команды, а также уход Неймара в «ПСЖ».

Напомним, что «Барселона» уступила в матчах за Суперкубок Испании «Реалу» по сумме двух встреч со счетом 1:5.

– Почему «Барселона» выглядела так слабо?

– Во-первых, бросалась в глаза слабая физическая подготовка игроков «Барселоны», что удивительно. А вот «Реал» находится в превосходном состоянии. Во-вторых, каталонцы, видимо, продолжают приспосабливаться к требованиям и методикам нового тренера. Плюс ушел Неймар. Но я бы не стал связывать поражения в класико именно с отсутствием бразильца. Просто каждый игрок «сливочных» сейчас на пике формы. Те же Асенсио и Лукас Васкес. А каков Бензема! Я его таким никогда не видел, потрясающе! «Барселона» не была столь слаба, как кажется. Но нынешний «Реал» ее просто съел.

Если говорить о Месси, то ему одному тяжеловато. Да, он делает свое дело, но ему нужен хороший партнер. «Барсе» срочно стоит купить Коутинью. И не помешает человек в оборону. С нынешним составом в чемпионате Испании еще можно побороться, но в Лиге чемпионов будет тяжеловато

– Получается, без сильного партнера Месси теряется на поле?

– Подождите, я так не говорил. Вы поставьте Месси сейчас в обыкновенную среднюю команду, и что он сделает? Команда станет выигрывать Лигу чемпионов?

– Марадона приводил сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.

– Да, аргентинцы победили на чемпионате мира. Но Марадона не выиграл ничего на клубном уровне. Конечно, Месси тяжело без партнеров. Вспомните, когда были в порядке Иньеста, Хави… Да даже сейчас, трио Неймар – Суарес – Месси творило чудеса на поле. Уругваец пока не в форме. И что может один Лео сделать впереди? Особенно, когда против тебя играют такие монстры как Варан и Серхио Рамос!