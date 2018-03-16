Гусев заявил, что не будет удивлен выходу ЦСКА в финал Лиги Европы

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал гостевую победу армейцев над «Лионом» (3:2) в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы и выход команды в четвертьфинал. Он отметил, что не будет удивлен, если подопечные Виктора Гончаренко доберутся до решающего матча турнира.

«Все улыбались, когда я сказал, что ЦСКА на хорошем поле является совершенно иной командой, что у них есть шансы в ответной игре. Никто мне не верил, все удивлялись моим словам. Тем не менее вот он, результат. В Москве действительно было тяжелое поле, играть было очень трудно. А во Франции армейцы имели много свободных зон и на отличном газоне сумели ими воспользоваться.

Когда в команде есть такой вратарь, как Игорь Акинфеев, естественно, и оборона играет иначе. И все это вчера прекрасно видели. Это в очередной раз к вопросу о том, кто номер один в России. Пока есть Акинфеев, нужно вообще прекратить дискуссии на эту тему. А проблемы с нападением у ЦСКА по-прежнему остаются, укрепление просто необходимо. Тем не менее эта команда борется за чемпионство, это единственная команда из СНГ, которая до сих пор играет в еврокубках. Какие бы трудности у армейцев ни были, они всегда держат марку. Им только можно сказать огромное спасибо.

Для ЦСКА ничего невозможного нет. Абсолютно не удивлюсь, если эта команда дойдет до финала Лиги Европы. Конечно, не хотелось бы попасть на «Атлетико» в следующем этапе, поскольку это один из лучших европейских клубов на данный момент. Но и с ними армейцы смогли бы достойно сыграть», – сказал Гусев.

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