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  • Гусев заявил, что не будет удивлен выходу ЦСКА в финал Лиги Европы

Гусев заявил, что не будет удивлен выходу ЦСКА в финал Лиги Европы

16 марта 2018, 13:33
11

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал гостевую победу армейцев над «Лионом» (3:2) в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы и выход команды в четвертьфинал. Он отметил, что не будет удивлен, если подопечные Виктора Гончаренко доберутся до решающего матча турнира.

«Все улыбались, когда я сказал, что ЦСКА на хорошем поле является совершенно иной командой, что у них есть шансы в ответной игре. Никто мне не верил, все удивлялись моим словам. Тем не менее вот он, результат. В Москве действительно было тяжелое поле, играть было очень трудно. А во Франции армейцы имели много свободных зон и на отличном газоне сумели ими воспользоваться.

Когда в команде есть такой вратарь, как Игорь Акинфеев, естественно, и оборона играет иначе. И все это вчера прекрасно видели. Это в очередной раз к вопросу о том, кто номер один в России. Пока есть Акинфеев, нужно вообще прекратить дискуссии на эту тему. А проблемы с нападением у ЦСКА по-прежнему остаются, укрепление просто необходимо. Тем не менее эта команда борется за чемпионство, это единственная команда из СНГ, которая до сих пор играет в еврокубках. Какие бы трудности у армейцев ни были, они всегда держат марку. Им только можно сказать огромное спасибо.

Для ЦСКА ничего невозможного нет. Абсолютно не удивлюсь, если эта команда дойдет до финала Лиги Европы. Конечно, не хотелось бы попасть на «Атлетико» в следующем этапе, поскольку это один из лучших европейских клубов на данный момент. Но и с ними армейцы смогли бы достойно сыграть», – сказал Гусев.

Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы ЦСКА Гусев Ролан
Комментарии (11)
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cevin cigan
1521197214
Удачи коням! Уже и так,прыгнули выше некуда(с их проблемами с составом)
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alex1951
1521197869
Гуси,гуси,га га га....... Теперь подождем,что Утки ляпнут... Ваааассяяя,ничяво личного)))) ps жеребьевка сегодня возьмет да и ,,подарит ,, армейцам ,,Атлетико,, - а чё,все реально!
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gari69
1521198049
При фарте запросто
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DeStar
1521198138
Да хватит говорить всякое наперед. Сначал пусть жеребьевка пройдет, а там хотя бы тупо можно будет судить. А то выиграет, финалл... попадет атлетико или арсенал в след раунде все.. до свидос. А если условный лацио или зальцбург, можно будет потягаться попробовать.
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Татарин за ЦСКА
1521199620
Вот загадывать не нужно.С таким составом это уже для нас потолок. А вот про Акинфеева в точку.Пока он есть-нет места другому вратарю в рамке сб.России!!!
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insider_retro
1521202537
Заявления, удивление, предсказание - это говорильня... Будем по факту смотреть, болеть и верить за НАШ клуб!!!
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Madiyar_7sk
1521202829
ЦСКА по моему во все времена с ответственностью относился к еврокубкам в отличий от других российских команд.
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alek-pashckov
1521206212
ну вот не успели страсти утихнуть от прохода дальше а разные идиоты уже в финале!!! курочка в гнезде яичко в п---- а они уже со сковородкой бегают!!! хватит трепаться будем ждать и болеть!!!
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OfaZavr
1521214773
а я очень удивлюсь, но желаю чтобы сначала смогли Арсенал пройти а потом можно будет и об финале поговорить.
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