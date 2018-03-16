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    Гусев заявил, что не будет удивлен выходу ЦСКА в финал Лиги Европы

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал гостевую победу армейцев над «Лионом» (3:2) в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы и выход команды в четвертьфинал. Он отметил, что не будет удивлен, если подопечные Виктора Гончаренко доберутся до решающего матча турнира.

    «Все улыбались, когда я сказал, что ЦСКА на хорошем поле является совершенно иной командой, что у них есть шансы в ответной игре. Никто мне не верил, все удивлялись моим словам. Тем не менее вот он, результат. В Москве действительно было тяжелое поле, играть было очень трудно. А во Франции армейцы имели много свободных зон и на отличном газоне сумели ими воспользоваться.

    Когда в команде есть такой вратарь, как Игорь Акинфеев, естественно, и оборона играет иначе. И все это вчера прекрасно видели. Это в очередной раз к вопросу о том, кто номер один в России. Пока есть Акинфеев, нужно вообще прекратить дискуссии на эту тему. А проблемы с нападением у ЦСКА по-прежнему остаются, укрепление просто необходимо. Тем не менее эта команда борется за чемпионство, это единственная команда из СНГ, которая до сих пор играет в еврокубках. Какие бы трудности у армейцев ни были, они всегда держат марку. Им только можно сказать огромное спасибо.

    Для ЦСКА ничего невозможного нет. Абсолютно не удивлюсь, если эта команда дойдет до финала Лиги Европы. Конечно, не хотелось бы попасть на «Атлетико» в следующем этапе, поскольку это один из лучших европейских клубов на данный момент. Но и с ними армейцы смогли бы достойно сыграть», – сказал Гусев.

    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2018 13:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 18:39

      а я очень удивлюсь, но желаю чтобы сначала смогли Арсенал пройти а потом можно будет и об финале поговорить.

      3
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 16 марта 2018, 16:16

      ну вот не успели страсти утихнуть от прохода дальше а разные идиоты уже в финале!!! курочка в гнезде яичко в п---- а они уже со сковородкой бегают!!! хватит трепаться будем ждать и болеть!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 16 марта 2018, 15:20

      ЦСКА по моему во все времена с ответственностью относился к еврокубкам в отличий от других российских команд.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 марта 2018, 15:15

      Заявления, удивление, предсказание - это говорильня...
      Будем по факту смотреть, болеть и верить за НАШ клуб!!!

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 14:27

      Вот загадывать не нужно.С таким составом это уже для нас потолок.
      А вот про Акинфеева в точку.Пока он есть-нет места другому вратарю в рамке сб.России!!!

      5
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 14:43

      А че нет то?! Я тоже например верю, что армия будет в финале...

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Alex3920486 16 марта 2018, 20:46

      Спасибо конечно за веру,но посмотрим))))

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 марта 2018, 14:02

      Да хватит говорить всякое наперед. Сначал пусть жеребьевка пройдет, а там хотя бы тупо можно будет судить. А то выиграет, финалл... попадет атлетико или арсенал в след раунде все.. до свидос. А если условный лацио или зальцбург, можно будет потягаться попробовать.

      1
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      Рейтинг: +512

      gari69 16 марта 2018, 14:00

      При фарте запросто

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 марта 2018, 13:57

      Гуси,гуси,га га га.......
      Теперь подождем,что
      Утки ляпнут...
      Ваааассяяя,ничяво личного))))
      ps жеребьевка сегодня возьмет да и ,,подарит ,,
      армейцам ,,Атлетико,, - а чё,все реально!

      1
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 16 марта 2018, 13:46

      Удачи коням! Уже и так,прыгнули выше некуда(с их проблемами с составом)

      5
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