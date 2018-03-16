Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

ЦСКА обыграл «Лион» и прошел дальше в Лиге Европы.

В этом ЦСКА Головин – определяющий футболист. Он выходит в центре поля, потом переходит на левый фланг атаки и может помочь обороне. Его главным достоинством давно стало физическое состояние. Иногда кажется, что Головин оказывается везде. Игра с «Лионом» стала приятным вызовом для полузащитника ЦСКА. В Европе за ним следят давно, но до конкретных предложений пока не доходит. Если российский игрок продолжит играть на уровне, который он показал во Франции, то дело пойдет.

Вот такой гол забил Головин «Лиону»:

twit text — 1xBet English (@1xbet_Eng) 15 марта 2018 г.

Так это выглядело в фотографиях:

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 Μαρτίου 2018

Во втором тайме команды забили еще по два мяча. Этой победы ЦСКА хватило для прохода в следующий раунд. Армейцы будут единственным российским клубом в 1/4 финала Лиги Европы.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 марта 2018 г.

Недавно президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что по такому рынку Головин может стоить 100 миллионов евро. Конечно, с учетом его потенциала. Сам Головин среагировал на слух о возможном переходе в «Ливерпуль». «Связка Головин – Фирмино – Салах звучит приятно, но к этому еще стремиться и стремиться», – высказал игрок. Прибавлять необходимо во многих компонентах, но этот сезон пока складывается для Головина удачно. В 19-ти матчах РФПЛ он забил четыре мяча и отдал три голевых паса. Для универсального полузащитника вполне неплохая статистика.

А еще Головин обязательно должен помочь сборной на чемпионате мира. Тогда цена на него точно взлетит до высокого уровня.

Текстовый онлайн матча «Лион» – ЦСКА