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    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!


    4.8
    Голосов: 14
    16.03.2018 00:15
    ЦСКА обыграл «Лион» и прошел дальше в Лиге Европы.

    В этом ЦСКА Головин – определяющий футболист. Он выходит в центре поля, потом переходит на левый фланг атаки и может помочь обороне. Его главным достоинством давно стало физическое состояние. Иногда кажется, что Головин оказывается везде. Игра с «Лионом» стала приятным вызовом для полузащитника ЦСКА. В Европе за ним следят давно, но до конкретных предложений пока не доходит. Если российский игрок продолжит играть на уровне, который он показал во Франции, то дело пойдет.

    Вот такой гол забил Головин «Лиону»:

    Так это выглядело в фотографиях:

    Во втором тайме команды забили еще по два мяча. Этой победы ЦСКА хватило для прохода в следующий раунд. Армейцы будут единственным российским клубом в 1/4 финала Лиги Европы.

    Недавно президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что по такому рынку Головин может стоить 100 миллионов евро. Конечно, с учетом его потенциала. Сам Головин среагировал на слух о возможном переходе в «Ливерпуль». «Связка Головин – Фирмино – Салах звучит приятно, но к этому еще стремиться и стремиться», – высказал игрок. Прибавлять необходимо во многих компонентах, но этот сезон пока складывается для Головина удачно. В 19-ти матчах РФПЛ он забил четыре мяча и отдал три голевых паса. Для универсального полузащитника вполне неплохая статистика.

    А еще Головин обязательно должен помочь сборной на чемпионате мира. Тогда цена на него точно взлетит до высокого уровня.

    Текстовый онлайн матча «Лион» – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 14
    Рекомендуем
    Комментарии34
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 марта 2018, 21:32

      Так вроде Арсен к нему приглядывался. Вот и оценит сам, когда будет разбирать этот матч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      themist 16 марта 2018, 20:33

      Головин красава. Отличный гол. Желаю Александру стабильности и не останавливаться работать над собой, прогрессировать и мы его обязательно увидим в европейском топ-клубе.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 марта 2018, 14:34

      одно дело выполнить такой удар на тренировке в статике а другое в динамике игры -растет неплохой игрок но в европу ему еще рановато в основу не пройдет а на лавке пропадет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 марта 2018, 13:21

      Я не поклонник коней. Но, ребята, спасибо вам за праздник. Спасибо вам за то, что вы есть такие конеголовые. Молодцы!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 11:24

      гол шедевр конечно, вот если продолжит себя проявлять стабильно на таком уровне то точно заслужит переход в топ-клуб, желаю ему дальнейшего роста и прогресса!

      11
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 16 марта 2018, 11:07

      Крайний матч стал ярким показателем возможностей игрока!
      Вчера был успех команды, но фееричные выступления Головина, Дзагоева и Акинфеева нельзя не отметить отдельно!!!! Продолжать и наращивать!!!!!!!!!!!!

      9
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 16 марта 2018, 10:32

      Молодцы коныки!))) Тока в защите полная жоппа!!! Игорёк в поряде, тока где ему замену искать?!!! Эх...

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 16 марта 2018, 09:46

      ЦСКА реально подарили праздник, не зря я за них всю жизнь болею.

      5
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      Рейтинг: +47

      realitys 16 марта 2018, 09:44

      Попробую высказаться непредвзято. Гол важный, но не сложный по исполнению для спортсмена, который на тренировках работает и любит возится с мячом. Плохо то, что в нашем чемпионате класс игроков такой - хороший школьный удар воспринимается как шедевр. Другое дело, что действительно Головин в целом провёл отличный матч и внёс огромный вклад в победу. Желаю ему не останавливаться и удвоенно работать на тренировках, заботится о родителях, заморозить личную жизнь (бабы и любой бизнес) лет так до 35, больше работать на пиар (благотворительность и поддержка детского спорта). Не оскуднеет рука дающего и станет легендой российского футбола, а топ клубы сами после этого выстроятся в очередь.

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > realitys 16 марта 2018, 19:38

      Судя по всему в отличие от тебя в Европе умеют ценить класс
      Если уж Головину дали лучшего игрока недели ЛЕ,а там были Арсенал, Милан, Атлетико и тд
      Классные команды

      0
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      Рейтинг: +47

      realitys > RamonCSKA 16 марта 2018, 23:13

      В европе лучшего игрока дают не за один гол а за работу в целом матче. Читай внимательно - не автор лучшего гола, а лучший игрок недели 1/8 в ЛЕ. А мы попытались обсудить один гол, хотя он был очень важным для общего результата. Как то так.

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 16 марта 2018, 08:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайность, однако...!

      -5
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > Strig 18 марта 2018, 18:23

      Случайность как известно -проявление закономерности!

      0
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