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    Гусев: «Отдать 222 миллиона за футболиста – бред!»

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев, сейчас живущий в Испании, назвал бредом сумму трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Напомним, что она составила 222 миллиона евро, став самой крупной в футбольной истории.

    – Можете понять поступок Неймара, который покинул один из лучших клубов мира ради «ПСЖ»?

    – Этот переход был выгоден всем сторонам. Когда за футболиста платят 222 миллиона, какой клуб станет его удерживать?! Сейчас обещают трансфер Коутинью. Не думаю, что он будет играть хуже, чем Неймар. А может даже и лучше. Рядом с Месси и Суаресом прогресс не за горами.

    – Отдать за футболиста такие деньги – это нормально?

    – Конечно нет, это бред. Здесь напрашивается вопрос к УЕФА. Почему он применяет санкции к нашим клубам, когда у него под носом происходят такие сумасшедшие траты? Плохо, что на некоторые вещи закрывают глаза, а на некоторые реагируют очень остро.

    – «Реал» во втором матче не заметил отсутствие Роналду на поле?

    – Роналду есть Роналду. Просто у мадрицев собраны такие футболисты, что все отдаются в матче на 200 процентов. Каждый игрок доказывает Зидану, что достоин места на поле.

    Но “Реал” не был бы сейчас самым сильным клубом, если бы в опорной зоне не играли такие футболисты, как Модрич, Каземиру и Кросс. Ребята отлично выглядят и в отборе, и в атаке. Даже с Бензема и Роналду у них были бы сложности без такого треугольника в центре поля. Плюс Ковачич набирает обороты.

    – Как относитесь к решению дисквалифицировать Роналду на пять матчей?

    – В первую очередь, была грубейшая ошибка судьи, не стоило показывать Криштиану вторую желтую. Это и спровоцировало Роналду. Он, конечно, не прав, но давать за такое пять игр… Не знаю, чем руководствовалось федерация футбола. Но для Криштиану и “Реала” это не проблема. У них столько игр впереди. По форме португальца отстранение сильно не ударит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2017 08:16
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