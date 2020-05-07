Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ролан Гусев - статистика

Завершил карьеру
17 сентября 1977 (48)
#8 | Полузащитник
181 см | 79 кг
Россия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
23
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Арсенал
0 : 1
07.05.2011
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Металлург
1 : 5
30.04.2011
Арсенал
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Арсенал
0 : 3
23.04.2011
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлист
2 : 1
16.04.2011
Арсенал
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
1 : 2
09.04.2011
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
3 : 1
20.03.2011
Мариуполь
1' - 90'
13'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Волынь
0 : 0
12.03.2011
Арсенал
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
2 : 2
06.03.2011
Карпаты
1' - 90'
55'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Шахтер
4 : 0
28.11.2010
Арсенал
1' - 63'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Арсенал
1 : 1
14.11.2010
Заря
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Металлург
2 : 1
06.11.2010
Арсенал
66' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Кривбасс
1 : 1
31.10.2010
Арсенал
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Арсенал
1 : 2
23.10.2010
Днепр
1' - 79'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Ворскла
0 : 1
17.10.2010
Арсенал
60' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
0 : 1
19.09.2010
Металлист
1' - 63'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Таврия
0 : 1
11.09.2010
Арсенал
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Мариуполь
2 : 2
21.08.2010
Арсенал
60' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Заря
0 : 2
18.07.2010
Арсенал
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Арсенал
1 : 0
09.07.2010
Металлург
22' - 90'
Главные новости
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
1
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
2
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
3
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
12
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+