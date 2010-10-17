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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Арсенал
Ворскла - Арсенал: обзор матча 17 октября 2010
Ворскла
17.10.2010, воскресенье, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
90+1'
Р. Гусев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Арсенал
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Гусев
Желтая карточка
А. Громов
Желтая карточка
С. Миколюнас
Замена
Р. Гусев
️️️️
М. Шацких
Замена
С. Самодин
️️️️
И. Мазилу
Замена
С. Миколюнас
️️️️
Ф. Шоава
Желтая карточка
А. Старгородский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
66
Дмитрий Яковченко
ВР
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Арсенал
12
Андрей Комарицкий
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-1-2-1-1
66
Яковченко
33
Селин
8
Вовкодав
13
Песков
15
Кулаков
0
Медведев
32
Красноперов
90
Безус
10
Маркоски
28
Громов
3-2-4-1
1
Рева
23
Шершун
55
Матюхин
6
Шоава
38
Ещенко
44
Симоненко
90
Богданов
11
Старгородский
16
Шацких
20
Закарлюка
7
Мазилу
Янузи
17
Сачко
17
Сачко
Янузи
6
Шоава
13
Миколюнас
13
Миколюнас
6
Шоава
16
Шацких
8
Гусев
8
Гусев
16
Шацких
7
Мазилу
22
Самодин
22
Самодин
7
Мазилу
Остались в запасе
Ворскла
Арсенал
18
Алексей Чичиков
ЦФ
77
Олег Чуваев
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
Главный тренер
Николай Павлов
12
Андрей Комарицкий
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
77
Олег Чуваев
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
Остались в запасе
12
Андрей Комарицкий
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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