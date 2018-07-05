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    Николай Павлов

    Тренер
    Имя Николай
    Отчество Петрович
    Фамилия Павлов
    Гражданство Украина
    Дата рождения 20 июня 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мариуполь 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2014 Николаев 0 : 1 Мариуполь
    29.10.2014 Ворскла 3 : 2 Мариуполь
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