В УПЛ могут ввести лимит на иностранных тренеров

Президент Всеукраинского объединения футбольных тренеров (ВОФТ) Николай Павлов рассказал о том, что организация готова ввести лимит на иностранных тренеров в украинской Премьер-лиге.

«Мы внимательно следим за кадровыми решениями украинских клубов. ВОФТ предупреждает о необходимости защитить права отечественных специалистов. С началом кризиса в клубном украинском футболе сразу несколько факторов ухудшили положение отечественных тренеров.

Во-первых, уменьшилось количество клубов в УПЛ – значит, уменьшилось количество рабочих мест. Во-вторых, вслед за ситуативным уменьшением количества иностранных игроков и тренеров пришел другой процесс – постепенный, но уверенный рост количества легионеров не только в цехе игроков, но и в цехе тренеров УПЛ.

Положение украинских футбольных тренеров остается сложным. Количество рабочих мест уменьшается, а в УПЛ растет процент иностранных главных тренеров. Сейчас их уже 5 при 12 клубах. При этом во многих клубах работают иностранцы – ассистенты главных тренеров, тренеры вратарей, тренеры по технической и тактической подготовке, руководители молодежных и юношеских команд, клубных академий.

Мы обсудим различные варианты, в том числе введение лимита на тренеров-легионеров или введение в регламентные нормы заявочного взноса за назначение тренера-легионера по примеру, который существует за заявку футболиста-легионера. Средства, которые поступят от клубов, предложим направлять на улучшение обучения украинских тренеров.

Почему руководители берут иностранных тренеров? К сожалению, часто бывает так, что они сами ничего не знают о своих новых тренерах, а те ничего не знают об Украине и ее особенностях. Вот и получается, что тренер проработал несколько месяцев и уехал, вроде как его и не было.

Я удивляюсь иностранцам, которые приезжают к нам на 1-2 тысячи долларов зарплаты. Это же насколько надо не уважать себя и свою профессию, чтобы ехать в чужую страну, вдали от семьи, не имея условий для работы, свободы в ней? Хорошо, если ты едешь возглавить команду-гранд, но если нет? Поэтому и уходят такие тренеры, а мы не успеваем запомнить их имена», – рассказал Павлов.