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    КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах

    КДК РФС вынес наказание «Арсеналу» и «Спартаку» по итогам матча 28-го тура РПЛ (1:2).

    Большая часть штрафов связана с действиями болельщиков обеих команд, устроивших беспорядки на трибунах. Напомним, фанаты «Арсенала» и «Спартака» перебрасывались креслами во время первого тайма.

    «Арсенал» оштрафовали на 470 тысяч рублей. Из них 300 тысяч – за несоблюдение безопасности на стадионе «Арсенал» и 100 тысяч – за неправомерное действие зрителей на трибунах.

    «Спартак» был наказан на 420 тысяч рублей. Из них 100 тысяч – за неправомерное действие зрителей на трибунах и 50 тысяч – за неправомерное действие зрителей, создающие угрозы собственной жизни и здоровью.

    • Суммарно команды оштрафованы на 890 тысяч рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5138

      Cleaner 1 час назад

      Где спартачи, там беспорядки. Во всех городах. Куда бы они не приехали. Не продавать им билеты, раз так себя ведут. Для начала хотя бы на год. В английском футболе порядок на трибунах навели, когда их команды от Еврокубков отстранили... Хватит с хулиганами заигрывать.(((

      0
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      Рейтинг: +1152

      FROL001 2 часа назад

      Стыдно за свиней. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +5138

      Cleaner > FROL001 1 час назад

      Реально стыдно. Приезжают пакостить, а не команду поддерживать. А еще за тех, кто хулиганов, футболом прикрывающихся, фанатами называет.

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      Рейтинг: +3145

      Semenycch 2 часа назад

      Мало, нужно по1 лимону Евро. Хотя, я убежден в том, что организаторами беспорядков были именно свиньи, поэтому штрафовать нужно их.

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      Рейтинг: -167

      Землякруглая > Semenycch 2 часа назад

      Двуликий анус, бакалавр ассенизаторских наук Семёныч, а что не комментируешь новости про баклан-арену, которую превратили в концлагерь для гостей? про питора Радимова, который ещё тот свин?

      5
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      Рейтинг: +13596

      JTherry > Землякруглая 1 час назад

      КДК дисквалифицировал тренера Зенита-2 Радимова на 5 матчей по итогам матча первенства ПФЛ с «Тверью» (1:0)... Радимов оскорблял судейскую бригаду, был удален, а после матча зашел в судейскую и нецензурно оскорбил инспектора матча...

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      Рейтинг: +12124

      Persona_non_Grata > Semenycch 1 час назад

      Беспорядки устраивают дебилы и неадекваты , а так как большинство болел Зенита именно такие , то и штрафовать надо Зенит , в первую очередь , как рассадник !!! )))

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      Рейтинг: +24010

      пьяныйхоровод > JTherry 1 час назад

      В ПФЛ всякие чудеса творятся . И фанаты во время мячика лупят игроков и судей и футболисты между собой побоища устраивают . Не удивлюсь что во время матча в "подмосковье" произошло такое , что вывело Радимова из себя .
      Что конкретно сказал Радимов ? Есть полный текст его высказываний ?

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      Рейтинг: +24010

      пьяныйхоровод > Землякруглая 1 час назад

      Сам ты питор и спец по анусам . Москва то гостеприимная ? Иппать какая гостеприимная )))

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      Рейтинг: +12124

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 43 минуты назад

      Эх - это , батенька уже не Москва , вернее не та Москва , какой была (( Москвичей здесь уже и не осталось ((

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      Рейтинг: +13596

      JTherry > пьяныйхоровод 29 минут назад

      насколько я понимаю, играли не в Подмосковье, а в Твери (Тверская губерния)... не помню, чтобы в СМИ публиковали нецензурные высказывания тренеров или игроков...)

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      Рейтинг: +1297

      Ziklop 2 часа назад

      ремонт стадиона кто оплачивать будет, опять никто, можно дальше ломать и не отвечать за свои действия?

      2
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