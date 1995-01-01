КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах

Где спартачи, там беспорядки. Во всех городах. Куда бы они не приехали. Не продавать им билеты, раз так себя ведут. Для начала хотя бы на год. В английском футболе порядок на трибунах навели, когда их команды от Еврокубков отстранили... Хватит с хулиганами заигрывать.(((
КДК РФС вынес наказание «Арсеналу» и «Спартаку» по итогам матча 28-го тура РПЛ (1:2).
Большая часть штрафов связана с действиями болельщиков обеих команд, устроивших беспорядки на трибунах. Напомним, фанаты «Арсенала» и «Спартака» перебрасывались креслами во время первого тайма.
«Арсенал» оштрафовали на 470 тысяч рублей. Из них 300 тысяч – за несоблюдение безопасности на стадионе «Арсенал» и 100 тысяч – за неправомерное действие зрителей на трибунах.
«Спартак» был наказан на 420 тысяч рублей. Из них 100 тысяч – за неправомерное действие зрителей на трибунах и 50 тысяч – за неправомерное действие зрителей, создающие угрозы собственной жизни и здоровью.
- Суммарно команды оштрафованы на 890 тысяч рублей.