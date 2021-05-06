КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах

КДК РФС вынес наказание «Арсеналу» и «Спартаку» по итогам матча 28-го тура РПЛ (1:2).

Большая часть штрафов связана с действиями болельщиков обеих команд, устроивших беспорядки на трибунах. Напомним, фанаты «Арсенала» и «Спартака» перебрасывались креслами во время первого тайма.

«Арсенал» оштрафовали на 470 тысяч рублей. Из них 300 тысяч – за несоблюдение безопасности на стадионе «Арсенал» и 100 тысяч – за неправомерное действие зрителей на трибунах.

«Спартак» был наказан на 420 тысяч рублей. Из них 100 тысяч – за неправомерное действие зрителей на трибунах и 50 тысяч – за неправомерное действие зрителей, создающие угрозы собственной жизни и здоровью.

Суммарно команды оштрафованы на 890 тысяч рублей.