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  • КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах

КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах

6 мая 2021, 18:49
5

КДК РФС вынес наказание «Арсеналу» и «Спартаку» по итогам матча 28-го тура РПЛ (1:2).

Большая часть штрафов связана с действиями болельщиков обеих команд, устроивших беспорядки на трибунах. Напомним, фанаты «Арсенала» и «Спартака» перебрасывались креслами во время первого тайма.

«Арсенал» оштрафовали на 470 тысяч рублей. Из них 300 тысяч – за несоблюдение безопасности на стадионе «Арсенал» и 100 тысяч – за неправомерное действие зрителей на трибунах.

«Спартак» был наказан на 420 тысяч рублей. Из них 100 тысяч – за неправомерное действие зрителей на трибунах и 50 тысяч – за неправомерное действие зрителей, создающие угрозы собственной жизни и здоровью.

  • Суммарно команды оштрафованы на 890 тысяч рублей.
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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал
Комментарии (5)
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Ziklop
1620316522
ремонт стадиона кто оплачивать будет, опять никто, можно дальше ломать и не отвечать за свои действия?
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zigbert
1620396706
Выявлять надо зачинщиков и наказывать а тут решили просто наказать 50 на 50 в угоду РФС.
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