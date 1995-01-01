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    Фанаты «Арсенала» и «Спартака» устроили беспорядки во время матча. Они перебрасывались креслами

    «Арсенал» проиграл «Спартаку» в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

    Во время первого тайма болельщики «Арсенала» и «Спартака», располагавшиеся на соседних секторах, устроили беспорядки. Фанаты вырывали кресла и бросали их друг в друга.

    В беспорядках не участвовал фанатский сектор «Спартака». Кресла бросали фанаты красно-белых, покупавшие билеты на другую трибуну.

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    Источник: инстаграм fanat1k_ru

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3347

      ФК Пупсик 28 минут назад

      Как обычно сырдьях разнес еще один стадион, построенный между прочим на народные деньги! Срам сартаку!!!

      1
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      Рейтинг: +429

      хав_бек 1 час назад

      Видимо, потому что смотреть не на что было на поле, вот и развлекали себя как могли)))

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      Рейтинг: +12586

      KLIM777 1 час назад

      А ведь мы уже забыли, что такое настоящая фанатская среда!

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      Рейтинг: +2202

      Mister_Tomsk 1 час назад

      синдром кокорина? ли он где то онлайн их предводил?))

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      Рейтинг: +7840

      ivany4 1 час назад

      В отсутствии игры, можно и табуретками побросаться. Зря что ли балеты брали.))
      Радует уточнение, в беспорядках не участвовал фанатский сектор «Спартака». Теперь пойди, разберись кто какую футболку одел.))

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      Рейтинг: +7857

      NewLife > ivany4 1 час назад

      Просто в секторе Спартака были антивандальные кресла.

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      Рейтинг: +239

      вальтер79 1 час назад

      кокорина там в толпе со стулом не видно было))))))))

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      Рейтинг: +90

      I'll be back 1 час назад

      - А он в меня "стулом" кидается.
      - И ты в него "стулом" кинься.
      -Я не могу, у меня "стул" жидкий/

      3
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      Рейтинг: +2159

      Алехсбургер. 1 час назад

      Они перебрасывались креслами..
      А во Флоренции на это глядя
      стояли и смеялись Кокорины)

      2
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      Рейтинг: +5345

      порт 2 часа назад

      Это такая русская забава, кто дальше метнёт кресло.

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      Рейтинг: +2690

      AZ 2 часа назад

      Ну вот вам и болельщики спартака..

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      Рейтинг: +429

      хав_бек > AZ 48 минут назад

      не нужно всех под одну косилку)
      в семье не без урода)

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      Рейтинг: +2690

      AZ > хав_бек 36 минут назад

      Это видео напомнило мне, как они у нас в Брянске в 2008 году в игре на кубок сожгли стадион... Поэтому к "фанатам" спартака, я отношусь плохо. А вот болельщики - неплохие ребята (правда конечно же не все)...

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