Фанаты «Арсенала» и «Спартака» устроили беспорядки во время матча. Они перебрасывались креслами

«Арсенал» проиграл «Спартаку» в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

Во время первого тайма болельщики «Арсенала» и «Спартака», располагавшиеся на соседних секторах, устроили беспорядки. Фанаты вырывали кресла и бросали их друг в друга.

В беспорядках не участвовал фанатский сектор «Спартака». Кресла бросали фанаты красно-белых, покупавшие билеты на другую трибуну.