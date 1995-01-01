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    Сергей Закарлюка

    Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Закарлюка
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Никополь
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 августа 1976 (46 лет)
    Рост 185
    Вес 84
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