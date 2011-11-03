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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ворскла - Стандард
Ворскла - Стандард: обзор матча 03 ноября 2011
Ворскла
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 3
Завершен
Стандард
5'
А. Курилов
17'
Л. Мануэль Сейхас
45+4'
Кану
74'
М. Тчите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Стандард
Замена
И. Гонсалес
️️️️
Л. Мануэль Сейхас
Замена
А. Громов
️️️️
А. Янузи
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Муджанги-Биа
Замена
Д. Есин
️️️️
А. Оберемко
ГОЛ! 1:3!
М. Тчите
Замена
Й. Бюйенс
️️️️
Г. Сирьяк
Замена
О. Баранник
️️️️
П. Ребенок
Желтая карточка
Д. Муджанги-Биа
Желтая карточка
Кану
+4
ГОЛ! 1:2!
Кану
Желтая карточка
А. Даллку
+3
Желтая карточка
Л. Мануэль Сейхас
Желтая карточка
Й. ван Дамм
Желтая карточка
А. Курилов
18'
17'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мануэль Сейхас
ГОЛ! 1:0!
А. Курилов
Пас отдал
И. Кривошеенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Стандард
26
Синан Болат
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
25
Кану
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
7
Дмитрий Есин
ЛП
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Стандард
1
Антони Морис
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
71
Йони Бюйенс
ЦП
10
Франк Беррье
ЦП
14
Игнасио Гонсалес
АП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
1
Долганский
33
Селин
17
Чеснаков
78
Курилов
4
Даллку
9
Оберемко
32
Красноперов
82
Ребенок
10
Маркоски
9
Янузи
11
Кривошеенко
3-2-3-2
26
Болат
15
Поконьоли
23
Киман
2
Горо
25
Кану
37
ван Дамм
63
Муджанги-Биа
21
Ванкер
20
Сейхас
90
Сирьяк
7
Тчите
9
Оберемко
7
Есин
7
Есин
9
Оберемко
9
Янузи
28
Громов
28
Громов
9
Янузи
82
Ребенок
24
Баранник
24
Баранник
82
Ребенок
90
Сирьяк
71
Бюйенс
71
Бюйенс
90
Сирьяк
20
Сейхас
14
Гонсалес
14
Гонсалес
20
Сейхас
63
Муджанги-Биа
44
Батшуайи
44
Батшуайи
63
Муджанги-Биа
Остались в запасе
Ворскла
Стандард
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
1
Антони Морис
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
10
Франк Беррье
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
17
Василий Сачко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
10
Франк Беррье
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Ворскла - Стандард
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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