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    Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской

    «Стандард» победил «Шарлеруа» (3:1) на своем поле в рамках валлонского дерби 14 апреля.

    Во время дерби фанаты гостей закидали сектор клуба из Льежа белыми дохлыми крысами, выкрашенными красной краской. «Красные» – прозвище «Стандарда».

    Фанаты «Шарлеруа» бросили больше десяти крыс. Они были одеты в белые костюмы и называли себя «борцами с вредителями»

    «Сначала мы подумали: этого не может быть. Мы думали, что это зажигалки или какие-то другие маленькие предметы. Мы действительно не ожидали крыс на футбольном стадионе.

    На той трибуне [куда кидали крыс] было много детей и людей в инвалидных колясках», – рассказал фанат «Стандарда».

    Фото: соцсети фанатов «Стандарда».

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    Источник: HLN

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