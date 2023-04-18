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  • Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской

Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской

18 апреля 2023, 07:48
3

«Стандард» победил «Шарлеруа» (3:1) на своем поле в рамках валлонского дерби 14 апреля.

Во время дерби фанаты гостей закидали сектор клуба из Льежа белыми дохлыми крысами, выкрашенными красной краской. «Красные» – прозвище «Стандарда».

Фанаты «Шарлеруа» бросили больше десяти крыс. Они были одеты в белые костюмы и называли себя «борцами с вредителями»

«Сначала мы подумали: этого не может быть. Мы думали, что это зажигалки или какие-то другие маленькие предметы. Мы действительно не ожидали крыс на футбольном стадионе.

На той трибуне [куда кидали крыс] было много детей и людей в инвалидных колясках», – рассказал фанат «Стандарда».

Фото: соцсети фанатов «Стандарда».

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Источник: HLN
Бельгия. Про-Лига Стандард Шарлеруа
Комментарии (3)
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lek!
1681803734
Интересно , как унас будут проносить дохлых лошадей и свиней ?
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Добрый Бобер
1681804621
"Хороший тамада..."
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Fialet
1681813413
"Закидали", "более десяти"... Это называется закидали? Ладно бы если больше сотни, тогда можно было бы сказать "закидали".
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