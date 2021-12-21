«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года

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«Спартак» объявил о переходе нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.
Контракт с 24-летним ямайцем рассчитан до 2026 года. Он будет выступать за московский клуб под 19-м номером.
Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Николсона 10 миллионов евро.
- В составе «Шарлеруа» ямаец забил 31 гол и сделал 11 ассистов в 83 матчах.
- За сборную он отличился 10 раз в 29 играх.
- Рост Шамара – 192 сантиметра.
Официально: Шамар Николсон – новый форвард «Спартака»Контракт с нападающим сборной Ямайки и одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го годаДобро пожаловать, Шамар! pic.twitter.com/ztNVKYJBe3— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021