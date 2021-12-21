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    «Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года

    «Спартак» объявил о переходе нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

    Контракт с 24-летним ямайцем рассчитан до 2026 года. Он будет выступать за московский клуб под 19-м номером.

    Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Николсона 10 миллионов евро.

    • В составе «Шарлеруа» ямаец забил 31 гол и сделал 11 ассистов в 83 матчах.
    • За сборную он отличился 10 раз в 29 играх.
    • Рост Шамара – 192 сантиметра.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    21.12.2021 23:02
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      uytijh678 17 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

      0
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      Рейтинг: +593

      Soccerdealer63 37 минут назад

      Зюбо-2....?

      0
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      Рейтинг: +3930

      ySS 58 минут назад

      Зарема выбирала...
      Может и стоющий игрок, подборку бы опубликовали, а не фотошопный банер

      0
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      Рейтинг: +761

      Cromathaar 58 минут назад

      И зачем два Соболева в команде?

      0
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      Рейтинг: +11984

      NewLife 1 час назад

      Бонжур ! Полку франкофонов в Спартаке прибыло, теперь нужен французский тренер ( это если Николсон в Бельгии язык выучил) Серьги в ушах - это чтобы зюба мечтал о встрече в раздевалке))

      1
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      Рейтинг: +30457

      VVM1964 1 час назад

      Ну что же - посмотрим в деле , надеюсь не разочароваться . Удачи и побольше красивых победных голов !!! Теперь жду укреплений центральной зоны и желательно несколькими КАЧЕСТВЕННЫМИ игроками .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3556

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Николсон: Пролетая над гнездом Заремы.

      1
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      Рейтинг: +593

      Soccerdealer63 > Черкизовский Кот 40 минут назад

      ))+

      0
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      Рейтинг: +26289

      Боцман59rus 1 час назад

      _ у Салиховой тёзка появился

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      Рейтинг: +11984

      NewLife > Боцман59rus 1 час назад

      ))

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      Рейтинг: +302

      СуперПАВ9 > Боцман59rus 1 час назад

      Не смешно а тупо

      2
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      Рейтинг: +8612

      САДЫЧОК 1 час назад

      Нормальная статистика.

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