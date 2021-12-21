«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года

«Спартак» объявил о переходе нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

Контракт с 24-летним ямайцем рассчитан до 2026 года. Он будет выступать за московский клуб под 19-м номером.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Николсона 10 миллионов евро.

В составе «Шарлеруа» ямаец забил 31 гол и сделал 11 ассистов в 83 матчах.

За сборную он отличился 10 раз в 29 играх.

Рост Шамара – 192 сантиметра.