Les Sports: «Спартак» заплатит 10 миллионов за ямайца Николсона

Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.
По информации Les Sports, трансфер 24-летнего ямайца обойдется московскому клубу в 10 миллионов евро.
Ранее «Спартак» анонсировал переход Николсона, опубликовав песню ямайской регги-группы Inner Circle.
- Рыночная стоимость Николсона – 3 миллиона евро.
- В составе «Шарлеруа» он забил 31 гол и сделал 11 ассистов в 83 матчах.
- За сборную отличился 10 раз в 29 играх.
Источник: Les Sports
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