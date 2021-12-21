Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Les Sports: «Спартак» заплатит 10 миллионов за ямайца Николсона

21 декабря 2021, 11:18
54

Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

По информации Les Sports, трансфер 24-летнего ямайца обойдется московскому клубу в 10 миллионов евро.

Ранее «Спартак» анонсировал переход Николсона, опубликовав песню ямайской регги-группы Inner Circle.

  • Рыночная стоимость Николсона – 3 миллиона евро.
  • В составе «Шарлеруа» он забил 31 гол и сделал 11 ассистов в 83 матчах.
  • За сборную отличился 10 раз в 29 играх.

Источник: Les Sports

Бельгийская спортивная газета, выпускаемая с 1906 года. Аудитория в твиттере - более 136 тысяч подписчиков.

Бельгия. Про-Лига Россия. Премьер-лига Спартак Шарлеруа Николсон Шамар
Комментарии (54)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1640075282
Нападающий нам нужен, а то бывали игры, особенно в конце первого круга, когда играть в нападении совсем некому было. Однако не слишком ли много платить 10 за того, кто стоит 3?
Ответить
R_a_i_n
1640075610
Думается Ларсона мы уже не увидим в футболке Спартака.
Ответить
Блямба
1640076126
Джамааааайка!) Кличка "Робертино",или "Лоретти" и место в основе...
Ответить
Чермындыр
1640076785
Спартак заплатить 10 миллионов за яйца Николсона
Ответить
vladimir-7
1640077063
О, спартак заплатит 10 миллионов евро за ЯмаЙЦА Никольсона.
Ответить
NewLife
1640077602
Ямайский Соболев !
Ответить
Frankfurt Am Main
1640079339
11 голов в 17-и матчах неплохо, это лучше чем Мелкадзе 0+0.
Ответить
ivany4
1640083682
Похоже замена Соболю есть. Придется ему худеть и начинать работать, если не хочет по арендам пойти. И надо посмотреть, как пройдет его акклиматизация. Если покупают, значит пара, а то и тройка, легионеров на выход.
Ответить
zigbert
1640093384
В 83 матчах за Шарлеруа забил 31 мяч. Сам он из Ямайки. Но что дороговато за 10 млн.
Ответить
Ганнибал Лектор
1640105735
Прикольно, игрок стоит 3, но берут за 10)) И это пятачки еще что-то хрюкают про Зенит)) Зенит за 12 купил Клаудиньо, крючкохвостые))
Ответить
Главные новости
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
1
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
4
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
23
Все новости
Все новости
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Бельгийский клуб выиграл 5-й трофей за 3 года после 89-летней паузы
2 августа
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Фото«Арсенал» объявил о трансфере игрока за 40 миллионов – у него 17 голов и 23 ассиста в прошлом сезоне
23 июля
1
«Барселона» нацелилась на 18-летнего бельгийца
21 июля
1
ФотоТоп-клуб АПЛ подписал Тилеманса
14 июля
ФотоКуртуа заплакал после замены в матче ЧМ-2026 против Испании
10 июля
3
Забит самый поздний гол в истории ЧМ
2 июля
3
Генич одним прилагательным описал Бельгию после ее героического камбэка
2 июля
5
Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены
20 июня
9
ЧМ-2026. Бельгия и Египет обменялись голами (1:1), бельгийцы не проигрывают 14 матчей подряд
15 июня
4
ФотоСтанкович вернулся в «Интер»
5 июня
1
Определился 25-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
22 мая
Победитель ЛЧ-2019 анонсировал завершение карьеры в 38 лет
2 апреля
Лукаку устроил бунт в «Наполи»
31 марта
Европейский клуб заинтересовался Бонгонда
25 февраля
2
Станкович может оказаться в «Арсенале» или «Челси»
8 февраля
Азар: «Ни за что не перешел бы в «Барселону»
31 января
3
Станкович – в команде недели Лиги чемпионов
31 января
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Нигерийский опорник отказал «Спартаку»
2025.12.12 19:16
5
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026»
2025.11.16 12:33
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
2025.11.13 12:10
3
ФотоСын Станковича – игрок месяца в «Брюгге»
2025.11.01 16:17
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
2025.10.18 21:36
Фото«Монако» Головина назначил нового тренера
2025.10.11 21:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+