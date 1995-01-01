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    Les Sports: «Спартак» заплатит 10 миллионов за ямайца Николсона

    Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

    По информации Les Sports, трансфер 24-летнего ямайца обойдется московскому клубу в 10 миллионов евро.

    Ранее «Спартак» анонсировал переход Николсона, опубликовав песню ямайской регги-группы Inner Circle.

    • Рыночная стоимость Николсона – 3 миллиона евро.
    • В составе «Шарлеруа» он забил 31 гол и сделал 11 ассистов в 83 матчах.
    • За сборную отличился 10 раз в 29 играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Les Sports

    Бельгийская спортивная газета, выпускаемая с 1906 года. Аудитория в твиттере - более 136 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии36
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      Рейтинг: +9887

      ivany4 1 минуту назад

      Похоже замена Соболю есть. Придется ему худеть и начинать работать, если не хочет по арендам пойти. И надо посмотреть, как пройдет его акклиматизация.
      Если покупают, значит пара, а то и тройка, легионеров на выход.

      0
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      Рейтинг: +18219

      derrik2000 1 минуту назад

      Что-то все забыли об Эменике, "раннем" Эменике..
      Он по комплекции очень на него смахивает.
      Но только по комплекции.
      В остальном поигрывает и весьма ощутимо.

      0
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      Рейтинг: +5051

      Semenycch 17 минут назад

      Очень странная сделка.

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      Рейтинг: +3222

      Красногорск_Фан 33 минуты назад

      Да, в России после Ямайки будет сложно. холода, плохие поля, коноплю не курят в светлое время суток

      0
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      Рейтинг: +773

      Форвард 79 39 минут назад

      Очередной Мукунку

      0
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      Рейтинг: +1376

      Frankfurt Am Main > Форвард 79 22 минуты назад

      Да он хороший

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      Рейтинг: +172

      Конопляных дел мастер 48 минут назад

      Понаберут же чёрти знает кого. Это в стиле Спама.

      Рамамба Хару Мамбуру
      Рамамба Хару Мамбуру
      Рамамба Хару Мамбуру
      Рамамба Хару Мамбуру

      А Чекету Чейси Фари Ю

      Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      dfgrty6 53 минуты назад


      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +1376

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      11 голов в 17-и матчах неплохо, это лучше чем Мелкадзе 0+0.

      1
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      Рейтинг: +4555

      R_a_i_n > Frankfurt Am Main 27 минут назад

      Это лучше, чем все нападающие Спартака вместе взятые в этом сезоне!

      1
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      Рейтинг: +1376

      Frankfurt Am Main > R_a_i_n 19 минут назад

      Многие говорят ой Бельгия дно! А чем лучше наша дерьмовая лига?

      0
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      Рейтинг: +7549

      piligrim1986 1 час назад

      очередной мамбуда-студент за немеренное бабло

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      Рейтинг: +6859

      серега кашин 1 час назад

      спартаку прежде чем купить что-нибудь ненужное надо продать что-нибудь ненужное

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11973

      NewLife > серега кашин 1 час назад

      Наоборот: кот Матроскин говорил: "чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное" Однако, разница небольшая).

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