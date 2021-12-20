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«Спартак» анонсировал трансферные новости

20 декабря 2021, 21:16
22

Пресс-служба «Спартака» намекнула, что в ближайшее время клуб подпишет еще одного новичка.

В твиттере москвичей появился видеоролик, который сопровождается песней Inner Circle – Sweat (a la la la long).

Публикация сопровождается двумя эмодзи, означающими, что скоро будет заключение контракта.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщал, что планируется подписание новичка до зимних сборов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (22)
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Fusballer
1640025502
Н*егра купят...
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Ziklop
1640025883
шоумены херовы во всех клубах.
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JTherry
1640026202
новость в духе царевны, так же свои новости в телеграм-канале преподносила...
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ySS
1640027288
Так Спартак анонсировал или дебил-служба намекнула..? А с новичком и так понятно, пацанчик из второй германской лиги
Ответить
oyabun
1640027342
..из второй немецкой лиги? Так себе новость..
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NewLife
1640027614
Бельгия, Нидерланды - это там, где можно недорого получить неплохих игроков. Но с синитом, потрошащим гос казну, соперничать частному клубу трудно, к тому же с таким владельцем, как Федун. Нозератти пишет, что это Николсон - зулус из Ямайки из Шарлеруа)
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Вомбат
1640028765
Зенит не протрошит госказну. Сказать вам кто ее потрошит? Ответ вам не понравится. Зенит - это Газпром, Спартак -- Лукойл, ЦСКА -- ВЭБ, Динамо ВТБ, Локо -- РЖД. Для всех этих компаний, которые трудно назвать частными, футбол -- непрофильный актив.
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Espn21
1640030322
Интересно что там курят ребята или кто?поэтому новому треннеру понятно с чего надо начинать это не сладкое запрещать в рационе.
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житель СПб
1640036412
Слово новости предполагает, что их - не одна. И Спартаку нужен не один, а несколько новых хороших игроков.
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