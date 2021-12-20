«Спартак» анонсировал трансферные новости

Пресс-служба «Спартака» намекнула, что в ближайшее время клуб подпишет еще одного новичка.
В твиттере москвичей появился видеоролик, который сопровождается песней Inner Circle – Sweat (a la la la long).
Публикация сопровождается двумя эмодзи, означающими, что скоро будет заключение контракта.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщал, что планируется подписание новичка до зимних сборов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»