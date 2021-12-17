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  • «Спартак» планирует подписать еще одного новичка до зимних сборов

«Спартак» планирует подписать еще одного новичка до зимних сборов

17 декабря 2021, 16:57
21

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Клуб ведет работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся. До зимних сборов надеемся подписать еще одного игрока, хотим усилиться до зимних сборов.

Возможно, потом будет еще один трансфер в зимнее трансферное окно, в феврале. Несмотря на отсутствие спортивного директора, клуб вел активную работу. Но сейчас мы заложники лимита.

Помимо качества, нам нужно усиление скамейки. Своe видение тренер скажет более подробно», – заявил Мележиков.

Гендиректор «Спартака» Мележиков – о назначении Ваноли: «Никто не принимал никаких решений до увольнения Витории»

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
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A.l.e.x.777
1639752337
С такими усилениями лига чемпионов пусть трепещет.
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oyabun
1639753725
Значит состав практически не поменяется. Ваноли может заранее просчитывать неустойку, которую ему будут платить в конце сезона.
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piligrim1986
1639754916
еще одно днище купить?
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slavа0508
1639758431
Федун окончательно решил пустить все деньги на губнушки Зареме,скупает всё по дешёвке , покупки на уровне клуба из второй половины таблицы , впрочем мы там и расположились и походу надолго ,,,,,
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Skull_Boy
1639761417
Это только в России подписывают игроков не посоветовавшись с тренером, а потом требуют результат и где его взять, если номинально и стартового состава нет, а про лавку без слез не глянешь, лимит хорошая вещь и будем дальше кормить уе_6ней уровня Рассказова или Ломовицкого и это только Спартак, а еще есть Локо, ЦСКА и т.д.
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JTherry
1639761639
махнуть, не глядя, Урунова на Агаларова и без доплаты...)
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alefreddy
1639764823
Вай как много аж два игрока тогда Ваньоли сам будет выходить на замену
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Alex Flash
1639765698
Надо Федуне плакаты по местам проезда вывесить " Выход не в смене тренеров,выход - в смене мозгов
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ySS
1639766196
Сдаётся, что этим новичком будет паренёк из второй германской лиги... Вот славное усиление под лигу, кубок и чемпионат! Выиграем теперь всё!))
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