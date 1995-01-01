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    «Спартак» планирует подписать еще одного новичка до зимних сборов

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    «Клуб ведет работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся. До зимних сборов надеемся подписать еще одного игрока, хотим усилиться до зимних сборов.

    Возможно, потом будет еще один трансфер в зимнее трансферное окно, в феврале. Несмотря на отсутствие спортивного директора, клуб вел активную работу. Но сейчас мы заложники лимита.

    Помимо качества, нам нужно усиление скамейки. Своe видение тренер скажет более подробно», – заявил Мележиков.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7537

      piligrim1986 30 минут назад

      еще одно днище купить?

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      Рейтинг: +12388

      Cleaner 49 минут назад

      На место Ваноли уже кандидата в Спартаке ищут?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31072

      oyabun 50 минут назад

      Значит состав практически не поменяется. Ваноли может заранее просчитывать неустойку, которую ему будут платить в конце сезона.

      2
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      Рейтинг: +71

      A.l.e.x.777 1 час назад

      С такими усилениями лига чемпионов пусть трепещет.

      1
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      Рейтинг: +12388

      Cleaner > A.l.e.x.777 48 минут назад

      Лига чего? Спартак и Лига чемпионов в разных мирах существуют...)))

      0
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      Рейтинг: +170

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > Cleaner 41 минуту назад

      А конюшня и бомжи не в разных мирах существуют?
      Конина даже у Ференцвареша выиграть не может и даже в том сезоне в ванючую ЛЕ не попала))

      1
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      Рейтинг: +4477

      R_a_i_n > Cleaner 37 минут назад

      Выигрывал группу с18 очками, доходил до полуфинала. В разных мирах говоришь? Твои высеры начинают раздражать. Ты тоже нифига толкового не пишешь, только срешь на ветках Спартака.

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      Рейтинг: +6467

      nik55 > Cleaner 19 минут назад

      бомжи только срать могут

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      Рейтинг: +12388

      Cleaner > nik55 6 минут назад

      Бомжи они такие!..)

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      Рейтинг: +12388

      Cleaner > R_a_i_n 5 минут назад

      Так я и РЖУ, что Спартак - команда без Евротрофеев...)))

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      Рейтинг: +12388

      Cleaner > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 4 минуты назад

      Великий клуб ЦСКА - обладатель Кубка УЕФА!!!

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      Рейтинг: +4987

      Semenycch 1 час назад

      Не иначе Агаларова.

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