«Спартак» планирует подписать еще одного новичка до зимних сборов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Клуб ведет работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся. До зимних сборов надеемся подписать еще одного игрока, хотим усилиться до зимних сборов.

Возможно, потом будет еще один трансфер в зимнее трансферное окно, в феврале. Несмотря на отсутствие спортивного директора, клуб вел активную работу. Но сейчас мы заложники лимита.

Помимо качества, нам нужно усиление скамейки. Своe видение тренер скажет более подробно», – заявил Мележиков.

«Спартак» уже купил вратаря Илью Свинова и полузащитника Даниила Хлусевича .

и полузащитника . Команда проведет зимние сборы в ОАЭ.

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