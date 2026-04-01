Речь Смолова на суде по делу о драке в «Кофемании»

Нападающий Федор Смолов выступил на суде по делу об избиении в «Кофемании».
«Это будет мне опытом, уроком. К сожалению, это произошло, этого не исправить. Еще раз хочу принести извинения потерпевшему и его супруге», – сказал Смолов в зале суда.
- Накануне стало известно, что Смолов достиг мирового соглашения с потерпевшим, выплатив компенсацию в размере 4 миллионов рублей.
- Уголовное дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта с группой лиц нанес ударил правым кулаком в лицо потерпевшего.
- Футболист вину признал и извинился перед потерпевшим.
Источник: «РБ Спорт»