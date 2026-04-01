В «Спартаке» прояснили будущее Барко

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао намекнул, что в ближайшие дни клуб продлит контракт с Эсекьелем Барко.

Сообщалось, что стороны договорились о заключении нового соглашения с повышением зарплаты.

– Слышу, что Барко может уехать. Как сложно его убедить оставаться в «Спартаке»?

– Посмотрим. Может, что-то случится в ближайшие дни (улыбается).

– Продление контракта?

– Не знаю. Но, насколько я понимаю, он очень доволен своим положением в «Спартаке». Он старательно тренируется, постоянно широко улыбается, хочет играть за «Спартак». Он чувствует себя важной частью команды, ему в «Спартаке» хорошо.

Мы хотим, чтобы игрок продолжал играть за нашу команду. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем.