В «Спартаке» прояснили будущее Барко

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао намекнул, что в ближайшие дни клуб продлит контракт с Эсекьелем Барко.
Сообщалось, что стороны договорились о заключении нового соглашения с повышением зарплаты.
– Слышу, что Барко может уехать. Как сложно его убедить оставаться в «Спартаке»?
– Посмотрим. Может, что-то случится в ближайшие дни (улыбается).
– Продление контракта?
– Не знаю. Но, насколько я понимаю, он очень доволен своим положением в «Спартаке». Он старательно тренируется, постоянно широко улыбается, хочет играть за «Спартак». Он чувствует себя важной частью команды, ему в «Спартаке» хорошо.
Мы хотим, чтобы игрок продолжал играть за нашу команду. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем.
- В 2024 году «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах.
- Его действующий контракт с красно-белыми истекает летом 2027-го.
Источник: «Коммент.Шоу»