Фанаты «Спартака» выразили соболезнования по случаю смерти известного болельщика «Зенита»

Не стало известного активного болельщика «Зенита» Артема Танаева. На ситуацию отреагировало крупное объединение фанатов «Спартака» Crazy North.

«26 марта не стало представителя сбг коллектива «РГ-12» Артeма «Белого» Танаева. Артeм был преданным и идейным фанатом «Зенита», и именно о таких людях говорят, что на них держится движ.

Несмотря на то что мы находились по разные стороны баррикад, мы не могли остаться в стороне. 29 марта, в день нашего матча, в Санкт-Петербурге прошло прощание с «Белым». Артeму был всего 31 год.

Приносим соболезнования родным и близким», – написали красно-белые в своем сообществе.