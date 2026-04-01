Символическая сборная «Оренбурга» за всю историю

«Оренбург» по случаю 50-летия клуба составил символическую сборную за всю историю команды.
Вратарь: Дмитрий Абакумов.
Защитники: Андрей Малых, Дмитрий Андреев, Адесойе Ойеволе, Владимир Полуяхтов.
Полузащитники: Владимир Парняков, Ильшат Айткулов, Марат Шогенов, Николай Мыльников.
Нападающие: Джоэль Фамейе, Никита Саталкин.
Главный тренер: Марцел Личка.
- До 2016 года «Оренбург» назывался «Газовик». В 2015 году оренбуржцы дошли до полуфинала Кубка России.
- «Оренбург» дважды выигрывал Первую лигу. Высшее достижение в Премьер-лиге – седьмое место в 2019 и 2023 годах.
- Сейчас команда Ильдара Ахметзянова идет в зоне вылета.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»