Символическая сборная «Оренбурга» за всю историю

«Оренбург» по случаю 50-летия клуба составил символическую сборную за всю историю команды.

Вратарь: Дмитрий Абакумов.

Защитники: Андрей Малых, Дмитрий Андреев, Адесойе Ойеволе, Владимир Полуяхтов.

Полузащитники: Владимир Парняков, Ильшат Айткулов, Марат Шогенов, Николай Мыльников.

Нападающие: Джоэль Фамейе, Никита Саталкин.

Главный тренер: Марцел Личка.