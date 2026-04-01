«Матч ТВ» покажет три игры 23-го тура

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире три встречи 23-го тура РПЛ.
- 4 апреля, 19:45 по московскому времени: «Ахмат» – «Краснодар»;
- 5 апреля, 16:30: «Динамо Мх» – «Балтика»;
- 5 апреля, 19:30: «Спартак» – «Локомотив».
Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».
В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: «Бомбардир»