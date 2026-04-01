Нынешнюю сборную России признали слабейшей в истории

1 апреля, 10:18
40

Юрист, агент, блогер Антон Смирнов высказался по товарищескому матчу Россия – Мали (0:0).

«Пожалуй, в настоящее время у России слабейшая сборная в российской истории.

Ну и бесячие комментарии Валерия Карпина, что «все была отлично, кроме результата» и Глушенкова «а че нам расстраиваться, мы же не проиграли».

Кафанов, присосавшийся к сборной и вызывающий по 5 вратарей, который рассказывает Сафонову как вилял и ударялся об землю мяч и что такое бывает (это, наверное, очень познавательно для Сафонова).

Луис, от которого вздохнули в «Динамо» и который с умным лицом что-то подсказывает Карпину,.

Альба, которому надо тренировать «Ростов» и вытаскивать его из ямы, а он аки гастролер-пилигрим путешествует с ансамблем Карпина.

В этой сборной у всех все хорошо. А у нас, у болельщиков, все плохо.

Сборная по силе соответствует в полной мере уровню нынешнего руководства РФС.

И прав Слуцкий, который посчитал российских игроков в стартовых составах клубов РПЛ одного из последних туров без учeта вратарей – 44 из 160: даже в низовых клубах ведущие роли занимают легионеры. Потому что у нас нет игроков хорошего уровня. Это ведь на самом деле только в Питере старшие тренеры академии «Зенита» рассказывают, что она работает великолепно (об этом я расскажу отдельно, ухохочетесь), да везде ходит миф о великолепном КПД академии «Краснодара».

На самом деле многим нравится жить в иллюзиях и обманываться. А на самом деле мы, сокрушаясь по Италии, являемся полнейшим говном. И если Италию ждут, то нас – нет», – написал Смирнов.

  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Еще по теме:
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться 3
Карпин определил самого талантливого российского футболиста 3
Карпин назвал европейскую команду, чья игра ему нравится
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
boris63
1775029918
Всё правильно, какое рукамиводство у нас футбола, такой и тренер такая и сборная. А таких как Глушенков вообще даже рядом со сборной не должно быть.
aldo conte
1775031905
Ну наконец-то. Может теперь Валеру попросят с вещами на выход, а то он хорошо пристроился. Не проигрывает эскимосам и рад. Или в РФС будут ждать поражения от Лихтенштейна?
biber.ru
1775032977
Вот все эти люди из расширенного списка, тренеры, РФС... когда гимн страны слушают о чём-то думают?
шахта Заполярная
1775033374
Так у нас как, гол забил, все звезда, в сборную. В своей команде в запасе, а в сбродной в основе. Не сборная, а сбродная, проходной двор. Карпин вообще забил на сборную вместе со своим, так называемым штабом. Смотреть такую сбродную нет ни какого интереса.
Вомбат
1775033393
"На самом деле многим нравится жить в иллюзиях и обманываться." Это слова юриста, а не правоверного российского болельщика.
темирхан
1775036233
так кто из игроков в ненужных матчах, будет напрягаться!? сами подумайте!
Vitaga
1775038774
очень верно высказал. так оно и есть.может все эти тренера и профессионалы где то и футбольные люди только уровень их не соответствует ни уровню сборной ни РПЛ. первая лига максимум. а на деле даже вторая лига.
Чермындыр
1775040182
Этого журналиста за такое мнение еще не признали иноагентом?
Plyash
1775040924
Кто признал , когда признал , фамилии и явки ? Ещё и суток не прошло , однако . Во , блин , дают .
нейтральныйкакникто
1775146342
А кто такой СЛУЦКИЙ ? Это тот недотренер , который прожил на Газзаевском багаже , и опустил ЦСКА в ....!?!? А потом доказал и доказывает свою сущность в Нидерландах , в АПЛ , В Китае?!?!... А что он сделал в сборной_ обкакался , как и все предыдущие и последующие .... Стасик в том числе!!Ё!
Главные новости
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
8
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
3
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
2
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
11
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
