Нынешнюю сборную России признали слабейшей в истории

Юрист, агент, блогер Антон Смирнов высказался по товарищескому матчу Россия – Мали (0:0).

«Пожалуй, в настоящее время у России слабейшая сборная в российской истории.

Ну и бесячие комментарии Валерия Карпина, что «все была отлично, кроме результата» и Глушенкова «а че нам расстраиваться, мы же не проиграли».

Кафанов, присосавшийся к сборной и вызывающий по 5 вратарей, который рассказывает Сафонову как вилял и ударялся об землю мяч и что такое бывает (это, наверное, очень познавательно для Сафонова).

Луис, от которого вздохнули в «Динамо» и который с умным лицом что-то подсказывает Карпину,.

Альба, которому надо тренировать «Ростов» и вытаскивать его из ямы, а он аки гастролер-пилигрим путешествует с ансамблем Карпина.

В этой сборной у всех все хорошо. А у нас, у болельщиков, все плохо.

Сборная по силе соответствует в полной мере уровню нынешнего руководства РФС.

И прав Слуцкий, который посчитал российских игроков в стартовых составах клубов РПЛ одного из последних туров без учeта вратарей – 44 из 160: даже в низовых клубах ведущие роли занимают легионеры. Потому что у нас нет игроков хорошего уровня. Это ведь на самом деле только в Питере старшие тренеры академии «Зенита» рассказывают, что она работает великолепно (об этом я расскажу отдельно, ухохочетесь), да везде ходит миф о великолепном КПД академии «Краснодара».

На самом деле многим нравится жить в иллюзиях и обманываться. А на самом деле мы, сокрушаясь по Италии, являемся полнейшим говном. И если Италию ждут, то нас – нет», – написал Смирнов.