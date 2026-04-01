Игру сборной России назвали «унылым говном»

Проспартаковский блогер Кузьмич отреагировал на ничью сборной России и Мали (0:0).

«Вот и спрашивается – кому это унылое говно надо?

Игроки на поле откровенно мучаются. Болельщики у телеэкранов (те, что остались еще) плюются, а соперники все убогей и убогей.

Реально, если играть, то а) основой б) против топов. В остальное время пусть лучше клубы организуют товарняки международные или занимаются подготовкой к турам РПЛ.

Другой вопрос: а реально вот ради этой сборной надо вводить лимит на РПЛ, где хотя бы еще осталась спортивная составляющая?

Зачем? Но последние годы в этом мире я логики вижу все меньше», – написал блогер.