Игру сборной России назвали «унылым говном»

Проспартаковский блогер Кузьмич отреагировал на ничью сборной России и Мали (0:0).
«Вот и спрашивается – кому это унылое говно надо?
Игроки на поле откровенно мучаются. Болельщики у телеэкранов (те, что остались еще) плюются, а соперники все убогей и убогей.
Реально, если играть, то а) основой б) против топов. В остальное время пусть лучше клубы организуют товарняки международные или занимаются подготовкой к турам РПЛ.
Другой вопрос: а реально вот ради этой сборной надо вводить лимит на РПЛ, где хотя бы еще осталась спортивная составляющая?
Зачем? Но последние годы в этом мире я логики вижу все меньше», – написал блогер.
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
- Россия и Мали сыграли впервые.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал «У Кузьмича»