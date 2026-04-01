Лучшим игроком матча Россия – Мали признали Ваенгу

Юрист, агент, блогер Антон Смирнов высказался по товарищескому матчу Россия – Мали (0:0).
«Что касается нашей так называемой сборной...
Лучшими были Елена Ваенга и вязавшая бабушка», – едко пошутил Смирнов.
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
- Россия и Мали сыграли впервые.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова