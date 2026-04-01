Семак забрал назад слова про безграмотность Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил слова про безграмотность полузащитника команды Вендела.
- Семак говорил: «К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много».
- Позже тренер также заявил: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».
«Жаль, что не все болельщики правильно поняли образность фразы про образование Вендела. Мне тоже несколько странно, что он может запросто расстаться с деньгами. Только все люди разные. Что невозможно для нас с вами, возможно для Вендела.
Поверьте, материально наказали его так, что повторять подобный демарш никому не посоветую», – сказал Семак.
- Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года.
- 28-летний бразилец провел 21 матч за петербуржцев, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- В ближайшем туре «Зенит» примет «Крылья Советов» (4 апреля).
Источник: «Р-Спорт»