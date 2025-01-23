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Адесойе Ойеволе
Адесойе Ойеволе
Завершил карьеру
18 сентября 1982 (44)
#58 | Защитник
188 см | 83 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
Жена экс-игрока «Урала» рассказала, как провела брачную ночь с президентом клуба Ивановым
2025.01.23 09:21
11
Экс-игрок «Урала» Ойеволе рассказал, как Иванов кинул в него упаковкой воды и получил ее в ответ
2023.02.19 17:12
1
Шесть футболистов покинули «Оренбург»
2022.06.02 20:20
Фото
Защитник «Тамбова» Ойеволе вернулся в «Оренбург»
2021.01.18 15:59
Ойеволе – о долгах «Тамбова»: «Ситуация уже не первый месяц близка к критической»
2020.12.04 08:13
Рыжиков, Ойеволе, Карасев – в старте «Тамбова» на матч с «Ахматом»; Тимофеев, Бериша, Мелкадзе сыграют у гостей
2020.11.07 18:20
2
Бавин, Бикфалви, Кухарчик сыграют с первых минут у «Урала»; Ойеволе, Обухов, Мелкадзе – в старте «Тамбова»
2020.06.28 15:47
Ойеволе, Обухов, Мелкадзе – в старте «Тамбова» на матч с «Оренбургом»; Алвеш, Мишкич, Рогич сыграют у гостей
2019.12.07 12:58
Фото
Фернандес, Влашич и Филипп – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии Opta
2019.12.03 20:59
7
Рыжиков, Комбаров, именинник Анюков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Тамбовом»; Ойеволе, Мелкадзе, Обухов выйдут у гостей
2019.09.28 13:04
Шелия, Ойеволе, Мелкадзе – в старте «Тамбова» на матч с ЦСКА; Дивеев, Гогуа, Нисимура сыграют у гостей
2019.09.15 15:22
3
Гудиев, Исмаэл, Понсе – в старте «Ахмата» на матч с «Тамбовом»; Шелия, Ойеволе, Карасев сыграют у гостей
2019.08.31 18:13
4
Видео
Ерохин и Ойеволе отметились голами в игре «Оренбург» – «Зенит»
2018.09.16 15:59
15
Ойеволе покидает «Урал», побыв игроком команды всего месяц
2017.07.09 20:59
4
Ойеволе вернулся в «Урал»
2017.06.13 09:54
4
Тарханов: «Урал» подпишет контракт с Ойеволе»
2017.06.12 19:07
3
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