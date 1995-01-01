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    Ойеволе – о долгах «Тамбова»: «Ситуация уже не первый месяц близка к критической»

    Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе рассказал о задолженностях по зарплате и оценил настрой команды перед матчем 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Ситуация уже не первый месяц близка к критической. Когда нам летом не платили часть средств, мы были готовы идти на компромиссы. Но сейчас ничего не изменилось, поэтому команда в абсолютно удрученном состоянии.

    При этом никто не собирается забывать о своих обязанностях на футбольном поле, и оставшиеся матчи хотим провести максимально качественно. Поэтому и в игре со «Спартаком», выйдя на поле, собираемся играть на победу», – приводят слова Ойеволе «Известия».

    • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
    • Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

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    Источник: «Известия»

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