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  • Футболисты «Тамбова», встречавшиеся с губернатором, пропустят матч со «Спартаком»

Футболисты «Тамбова», встречавшиеся с губернатором, пропустят матч со «Спартаком»

25 ноября 2020, 14:09
14

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, собирается ли команда бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У нас на самом деле ситуация очень сложная. Непонятно, что будет. А футболистов я понимаю. Они были на встрече с губернатором, у них был диалог. Поэтому то, что сейчас происходит, не совсем понятно.

Мы, конечно, надеемся, что все это разрулится. Ребята хотели бойкотировать матч против «Краснодара». Я с ними переговорил. Сказал, давайте сыграем с «Краснодаром» и с «Уфой», это все-таки два серьезных выезда. Так что на матч с «Уфой» мы точно выйдем. Что будет дальше — не знаю.

Естественно, я буду с ними разговаривать, но у них ведь у всех свое мнение. Кроме того, у ребят у всех семьи, поэтому их позиция мне ясна.

Что касается матча со «Спартаком», то та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, она точно не выйдет на матч. Видимо, состав будет разбавлен. Я еще с ними не разговаривал.

Со своей стороны, я буду делать все, чтобы команда вышла. Но мне, чтобы с ними разговаривать, нужно понимать, что я буду им говорить. А что я буду говорить, если ситуация подвешенная. Надеемся, что руководство региона все-таки выйдет на связь и ситуация нормализуется», – приводит слова Худякова Sport24.

  • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
  • Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

Килин: «Губернатор бросил «Тамбов», мы никому не нужны. Настроены на бойкот матча со «Спартаком»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак
Комментарии (14)
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spam2009
1606305454
А че тут непонятного, сказали выводите в РПЛ, деньги будут, вышли деньги выделили, их распилили. А вы с.о.с.и.те ну или теребонькайте как Дзюбо. Попросите у него, он вам поможет, глядишь может и простят его
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mamba9090909
1606308016
Выборочный бойкот, какой то.)) Кто не заплатил, с теми будем бороться, кто проплатил, с теми бойкот, т.е. очки халявные.))
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vladimir-7
1606309226
А чего жалуетесь в Sport24, надо жаловаться в РФС, пусть они ведут переговоры с губернатором и со спонсорами, а если не помогут, то снимайтесь с чемпионата РПЛ и переходите в ФНЛ или ПФЛ. Не вы первые.
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Просто-333
1606310619
Ну не тяните, наберитесь мужества и снимитесь...
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zigbert
1606312548
Эта не сыгранная игра со Спартаком ничего не решит. Если уж нет денег, откуда они возьмутся.
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rash1959
1606315360
А что с той "группой" не так? Обожрались у губернатора и обосрались, заразились чем то, попали в опалу, назначены на увольнение...? Поясните.
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Бухбух
1606324676
Интересно посмотреть расшифровку по ЗП этих 360 млн.
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позор аларма
1606329734
сгораю от стыда за Зенит, это позор Российского футбола!!!
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Hektor 84
1606434250
Губер их заразил чем то? Чего не смогут то? Или их пометили? Пошли жаловаться, значит играть теперь не будут?
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