Футболисты «Тамбова», встречавшиеся с губернатором, пропустят матч со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, собирается ли команда бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У нас на самом деле ситуация очень сложная. Непонятно, что будет. А футболистов я понимаю. Они были на встрече с губернатором, у них был диалог. Поэтому то, что сейчас происходит, не совсем понятно.

Мы, конечно, надеемся, что все это разрулится. Ребята хотели бойкотировать матч против «Краснодара». Я с ними переговорил. Сказал, давайте сыграем с «Краснодаром» и с «Уфой», это все-таки два серьезных выезда. Так что на матч с «Уфой» мы точно выйдем. Что будет дальше — не знаю.

Естественно, я буду с ними разговаривать, но у них ведь у всех свое мнение. Кроме того, у ребят у всех семьи, поэтому их позиция мне ясна.

Что касается матча со «Спартаком», то та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, она точно не выйдет на матч. Видимо, состав будет разбавлен. Я еще с ними не разговаривал.

Со своей стороны, я буду делать все, чтобы команда вышла. Но мне, чтобы с ними разговаривать, нужно понимать, что я буду им говорить. А что я буду говорить, если ситуация подвешенная. Надеемся, что руководство региона все-таки выйдет на связь и ситуация нормализуется», – приводит слова Худякова Sport24.

Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

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