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    Килин: «Губернатор бросил «Тамбов», мы никому не нужны. Настроены на бойкот матча со «Спартаком»

    Полузащитник «Тамбова» Антон Килин рассказал, что команда намерена бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за задержек по зарплате.

    «Как настроение в команде? Нормальное, рабочее настроение, будем готовиться к игре. Да, сейчас непростой период у нас. У всех же есть семьи, дети, родные. Вопрос по финансированию, выплате зарплат – очень актуальный.

    Разумеется, неприятно удивляет поведение руководства области и губернатора, которые, по сути, бросили команду. По крайней мере на данный момент ситуация развивается именно таким образом.

    Я был на той известной встрече с губернатором в июле перед матчем последнего тура с ЦСКА и могу подтвердить всe, что говорилось до этого. Со стороны Александра Валерьевича Никитина были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Всe было сказано и говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего этого нет.

    Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства области, а точнее полное отсутствие каких-либо шагов, говорят именно об этом. Хотя, конечно, мы были бы рады ошибиться.

    Будет ли бойкот матча со «Спартаком»? До игры ещe почти две недели. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но пока мы настроены именно на это», – приводит слова Килина «Чемпионат».

    • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
    • Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

    Директор «Тамбова»: «Допустить бойкот матча со «Спартаком» негоже для всей лиги. У каких-то клубов есть излишки»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии21
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      Рейтинг: +3163

      Кинстифа 15 минут назад

      Когда уже это финансирование из городского бюджета закончится....
      Мало того, что чинуши воруют. еще и никому ненужные футбольные клубы данью облагают бюджеты...
      У нас не футбол, а позорище... где еще из гос бюджетов незаслуженных миллионеров делают.... в какой стране????

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      Рейтинг: +1355

      alll-333 36 минут назад

      В ПФЛ, там проще и дешевле

      1
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      Рейтинг: +745

      УхоГорлоНос 44 минуты назад

      Зачем вообще в премьер лигу выходили. Опыт показывает, что для нормального существования нужны в спонсорах либо частный сектор в виде олигарха, либо крупная госкорпорация.
      Да ладно бы еще играли на загляденье, а то "бей вперед-игра придет" - конечно такой футбол не нужен

      2
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      Рейтинг: +10708

      Skull_Boy 1 час назад

      Какой футбол в мире жопа, а в стране и подавно и лучше на борьбу с вирусом бабки тратить, чем на вас неуклюжих, которые никогда ничего не добьются

      3
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      Рейтинг: +8

      maryagryzenkova 1 час назад

      CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам -------- https://gogx.ru/MKpDqz

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      Рейтинг: +18999

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Этот бойкот = ФНЛ. В такой ситуации может лучше сняться?

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      Рейтинг: +1054

      petr69 1 час назад

      И теперь тока в Испанию.Нет счастья в своем отечестве

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      Рейтинг: +980

      Олег1204 1 час назад

      Пора наромнить клубам рпл что футбол это БИЗНЕСС, а не пожертвования, если играете через жопу это ваши проблемы. Обыгрывйте лидеров, поднимайтесь вверх по таблице, играйте красиво и о чудо, народ пойдёт на стадионы и вас начнут показывать в Европе и за выручку за игроков лямов так за 10, можно вполне жить

      3
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      Рейтинг: +16640

      silver29 > Олег1204 55 минут назад

      Что б обыграть лидеров нужны деньги на приобретение игроков, что б купить игроков нужны деньги..... все ты сам-то понял что тут намаракал ? Пора таким как ты напомнить, что я и делаю, не все тырят деньги с бюджета страны.

      2
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      Рейтинг: +3163

      Кинстифа > Олег1204 13 минут назад

      Самое смешное, что для их маленького круга, это реальный бизнес, официальное воровство гос бюджета...

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      Рейтинг: +5927

      Alekxei Z. 1 час назад

      Футболист , где вы и где Тамбовская область ? Вы часто бываете в Тамбове ?
      Вы сопоставьте , на секундочку, вашу зарплату с средней по области.
      Губернатор должен и обязан думать о проблемах всей области, а не о 40-50 небедных сотрудниках ФК Тамбов.
      Господин Килин , а вам не кажется, что Профессиональный клуб должен сам зарабатывать, собирать стадионы продавать атрибутику и жить на эти доходы ?
      Живите по средствам. Нет денег снимайтесь.

      6
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      Рейтинг: +1355

      alll-333 > Alekxei Z. 34 минуты назад

      и добавить нечего, всё в точку

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      Рейтинг: +1054

      petr69 1 час назад

      Тамбов город маленький, без нефти без газа и без какой либо промышленности.
      Миллиард на содержание команды это 2% всего бюджета области, это 500 квартир малоимущим. Поинтересуйтесь сколько правительство Испании выделяет на содержание футбольных клубов? А за игру спасибо

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      Рейтинг: +5927

      Alekxei Z. > petr69 1 час назад

      Почему надо с Испанией сравнивать , а не с Норвегией например или Швецией , где уровень жизни даже повыше испанской ?

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      Рейтинг: +1054

      petr69 > Alekxei Z. 1 час назад

      тут нет какой то разницы, принцип существования футбольных клубов в Европе один,- Это самоокупаемость плюс спонсоры,реклама

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      Рейтинг: +5927

      Alekxei Z. > petr69 1 час назад

      Полностью согласен !
      Самоокупаемость путь к процветанию.

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