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  • Килин: «Губернатор бросил «Тамбов», мы никому не нужны. Настроены на бойкот матча со «Спартаком»

Килин: «Губернатор бросил «Тамбов», мы никому не нужны. Настроены на бойкот матча со «Спартаком»

24 ноября 2020, 11:34
23

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин рассказал, что команда намерена бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за задержек по зарплате.

«Как настроение в команде? Нормальное, рабочее настроение, будем готовиться к игре. Да, сейчас непростой период у нас. У всех же есть семьи, дети, родные. Вопрос по финансированию, выплате зарплат – очень актуальный.

Разумеется, неприятно удивляет поведение руководства области и губернатора, которые, по сути, бросили команду. По крайней мере на данный момент ситуация развивается именно таким образом.

Я был на той известной встрече с губернатором в июле перед матчем последнего тура с ЦСКА и могу подтвердить всe, что говорилось до этого. Со стороны Александра Валерьевича Никитина были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Всe было сказано и говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего этого нет.

Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства области, а точнее полное отсутствие каких-либо шагов, говорят именно об этом. Хотя, конечно, мы были бы рады ошибиться.

Будет ли бойкот матча со «Спартаком»? До игры ещe почти две недели. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но пока мы настроены именно на это», – приводит слова Килина «Чемпионат».

  • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
  • Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

Директор «Тамбова»: «Допустить бойкот матча со «Спартаком» негоже для всей лиги. У каких-то клубов есть излишки»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак Килин Антон
Комментарии (23)
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Боцман59rus
1606210432
Видимо губернатор дружит с головой, раз отказался деньги налогоплательщиков тратить на дармоедов
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petr69
1606212413
Тамбов город маленький, без нефти без газа и без какой либо промышленности. Миллиард на содержание команды это 2% всего бюджета области, это 500 квартир малоимущим. Поинтересуйтесь сколько правительство Испании выделяет на содержание футбольных клубов? А за игру спасибо
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Олег1204
1606212866
Пора наромнить клубам рпл что футбол это БИЗНЕСС, а не пожертвования, если играете через жопу это ваши проблемы. Обыгрывйте лидеров, поднимайтесь вверх по таблице, играйте красиво и о чудо, народ пойдёт на стадионы и вас начнут показывать в Европе и за выручку за игроков лямов так за 10, можно вполне жить
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Skull_Boy
1606213529
Какой футбол в мире жопа, а в стране и подавно и лучше на борьбу с вирусом бабки тратить, чем на вас неуклюжих, которые никогда ничего не добьются
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УхоГорлоНос
1606214783
Зачем вообще в премьер лигу выходили. Опыт показывает, что для нормального существования нужны в спонсорах либо частный сектор в виде олигарха, либо крупная госкорпорация. Да ладно бы еще играли на загляденье, а то "бей вперед-игра придет" - конечно такой футбол не нужен
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Просто-333
1606215290
В ПФЛ, там проще и дешевле
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Кинстифа
1606216538
Когда уже это финансирование из городского бюджета закончится.... Мало того, что чинуши воруют. еще и никому ненужные футбольные клубы данью облагают бюджеты... У нас не футбол, а позорище... где еще из гос бюджетов незаслуженных миллионеров делают.... в какой стране????
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Hektor 84
1606217508
Правильно и сделали что кинули вас бюджетных Нищебродов. Учитесь сами зарабатывать. А не умеешь не мучай жопу. Вали в пфл. У губернатора по ходу в регионе и так проблем хватает. Еще и вас спиногрызов с не малыми зарплатами корми. В стране медицина отсутствует, а они со своим кривоногим футболом. Так ладно бы еще играли, а то припаркуют автобус и стоят 90 минут на своей половине поля. Снимайтесь и валите из рпл.
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Вомбат
1606220500
Когда нищие регионы, где средняя зарплата 30 000 рублей в месяц, финансируют коллективы, где средняя зарплата 600 000 рублей, это ненормально. Власть должна понять -- престиж региона это не тогда, когда у него есть команда в РПЛ, это тогда, когда народ в регионе живет достойно. Если нет болельщиков у Тамбова в крупном бизнесе, то у команды Тамбова нет права на существование в РПЛ. Пусть сокращают бюджет и уходят в ФНЛ. Если игроки не хотят играть там, пусть найдут себе другие команду -- мир велик.
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m40
1606235267
Где-то год назад здесь была статья о том, как в ФК Тамбов все прозрачно всё в плане бюджета. И клуб в этом плане пример для многих...Но вот и здесь как у многих. На самом деле, это уже раздражает. Ну зачем изначально всё это затевается, чтобы потом так бесславно закончиться? Сколько уж было таких тамбовов, включая мой Сокол...С этим надо заканчивать. Наш футбол нужно лечить и резать по живому. Не правильно что зарплаты игроков во много раз превышают зарплаты обычных людей. Да, результаты клубов в ЕК упадут, но иначе никак. Либо, наоборот, поднимать уровень жизни в стране и приближать зарплаты обывателей к зарплатам игроков. Но это фантастика.
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