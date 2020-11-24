Килин: «Губернатор бросил «Тамбов», мы никому не нужны. Настроены на бойкот матча со «Спартаком»

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин рассказал, что команда намерена бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за задержек по зарплате.

«Как настроение в команде? Нормальное, рабочее настроение, будем готовиться к игре. Да, сейчас непростой период у нас. У всех же есть семьи, дети, родные. Вопрос по финансированию, выплате зарплат – очень актуальный.

Разумеется, неприятно удивляет поведение руководства области и губернатора, которые, по сути, бросили команду. По крайней мере на данный момент ситуация развивается именно таким образом.

Я был на той известной встрече с губернатором в июле перед матчем последнего тура с ЦСКА и могу подтвердить всe, что говорилось до этого. Со стороны Александра Валерьевича Никитина были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Всe было сказано и говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего этого нет.

Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства области, а точнее полное отсутствие каких-либо шагов, говорят именно об этом. Хотя, конечно, мы были бы рады ошибиться.

Будет ли бойкот матча со «Спартаком»? До игры ещe почти две недели. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но пока мы настроены именно на это», – приводит слова Килина «Чемпионат».

Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

Директор «Тамбова»: «Допустить бойкот матча со «Спартаком» негоже для всей лиги. У каких-то клубов есть излишки»