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    Фернандес, Влашич и Филипп – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии Opta

    Опубликована символическая сборная 18-го тура российской Премьер-лиги по версии компании спортивной аналитики Opta.

    Вратарь: Александр Беленов («Уфа»);

    Защитники: Никита Чернов («Крылья Советов»), Адесойе Ойеволе («Тамбов»), Вараздат Ароян («Урал»);

    Полузащитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Ивелин Попов («Ростов»), Гурам Тетрашвили («Тамбов»), Марио Фернандес (ЦСКА);

    Нападающие: Никола Влашич (ЦСКА), Максимилиан Филипп («Динамо»), Ловро Бизяк («Уфа»).

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

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