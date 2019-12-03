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  • Фернандес, Влашич и Филипп – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии Opta

Фернандес, Влашич и Филипп – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии Opta

3 декабря 2019, 20:59
7

Опубликована символическая сборная 18-го тура российской Премьер-лиги по версии компании спортивной аналитики Opta.

Вратарь: Александр Беленов («Уфа»);

Защитники: Никита Чернов («Крылья Советов»), Адесойе Ойеволе («Тамбов»), Вараздат Ароян («Урал»);

Полузащитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Ивелин Попов («Ростов»), Гурам Тетрашвили («Тамбов»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Нападающие: Никола Влашич (ЦСКА), Максимилиан Филипп («Динамо»), Ловро Бизяк («Уфа»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Уфа Крылья Советов Тамбов Урал ЦСКА Ростов Динамо Беленов Александр Ойеволе Адесойе Тетрашвили Гурам Попов Ивелин Ароян Вараздат Фернандес Марио Чернов Никита Магнуссон Хердур Филипп Максимилиан Влашич Никола Бизяк Ловро
Комментарии (7)
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biber.ru
1575400200
Полузащитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), ... почему не нападающий?
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bset
1575403585
Надо йопта спорт подсказать, что ЦСКА проиграл)
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CSKA57
1575404624
Давайте уж всю команду ЦСКА в символическую сборную...
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Mityai90
1575406137
Хердур Магнуссон .. он гол привез и в сборной тура, че то обкурились чтоль?
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paracetamol
1575409233
А где Кутёпов, что забил за Зенит?
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trofimovviktorgli
1575419125
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Chingis17rus
1575423967
Не смотрел игру ЦСКА, реально сильно играли? Проиграли же .. Барриос со Спартаком понравился, хотя, конечно, вкус и понимание у всех своё.
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