Фернандес, Влашич и Филипп – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии Opta

Опубликована символическая сборная 18-го тура российской Премьер-лиги по версии компании спортивной аналитики Opta.
Вратарь: Александр Беленов («Уфа»);
Защитники: Никита Чернов («Крылья Советов»), Адесойе Ойеволе («Тамбов»), Вараздат Ароян («Урал»);
Полузащитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Ивелин Попов («Ростов»), Гурам Тетрашвили («Тамбов»), Марио Фернандес (ЦСКА);
Нападающие: Никола Влашич (ЦСКА), Максимилиан Филипп («Динамо»), Ловро Бизяк («Уфа»).
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Источник: Твиттер «Матч Премьер»