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Гурам Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
Завершил карьеру
2 августа 1988 (38)
#3 | Защитник
178 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Видео
Тетрашвили – об инциденте с Шиманьски: «Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь»
2021.01.06 18:37
4
Видео
Спортивный директор «Тамбова» – о дисквалификации Тетрашвили: «Его нельзя оправдать. Не понимаю такие вещи»
2020.11.05 18:26
Видео
Игрок «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицирован на четыре игры за инцидент с Шиманьски
2020.11.05 17:11
8
Видео
«Динамо» попросило КДК дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей
2020.11.03 18:27
5
Видео
КДК РФС учтет при вынесении дисквалификации Тетрашвили его предыдущее удаление за оскорбление судьи
2020.11.03 17:45
Видео
Тетрашвили грозит 3+ матча дисквалификации за инцидент с Шиманьски в матче с «Динамо»
2020.11.03 17:12
3
Видео
В «Тамбове» не исключили расторжение контракта с Тетрашвили после инцидента с Шиманьски
2020.11.02 12:58
18
Видео
Тетрашвили – о красной карточке в матче с «Динамо»: «Я не крыса. Хочу извиниться, мне стыдно»
2020.11.02 02:27
40
Игрок «Тамбова» Тетрашвили – об оскорблении судьи в Уфе: «Я подвел команду, семью, зрителей. Хочу извиниться перед арбитрами»
2020.06.22 16:41
2
Фото
Фернандес, Влашич и Филипп – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии Opta
2019.12.03 20:59
7
Фото
Сафонов, Шомуродов и Азмун – в символической сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored
2019.07.30 13:41
6
Sport24: игрок «Анжи» Тетрашвили поссорился с главным тренером и разорвал контракт с клубом
2018.11.26 20:22
3
Белоруков: «Тетрашвили как был капитаном «Анжи», так и остается. Ваши коллеги неправильно написали»
2018.10.18 01:16
2
Защитник «Анжи»: «Если выйдем играть с ЦСКА, то только потому, что мы мужчины»
2018.10.18 00:33
11
Защитник «Анжи» – перед матчем с ЦСКА: «Еще не решили насчет бойкота»
2018.10.17 22:58
3
Белоруков – больше не капитан «Анжи». Ранее он поддержал бойкот матча против ЦСКА
2018.10.17 00:39
6
Тетрашвили: «Отсидеться в обороне и получить очко? Такой установки у «Анжи» не бывает никогда»
2017.10.01 08:05
Защитник «Анжи» Тетрашвили: «В матче с «Зенитом» произойти может все что угодно»
2017.10.01 06:43
5
Дудиев и Тетрашвили пополнили состав «Анжи»
2017.01.22 17:01
3
«Анжи» и Тетрашвили подписали предварительное соглашение
2017.01.21 17:58
Защитник «Тосно» перейдет в «Анжи»
2017.01.16 17:46
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