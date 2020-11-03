КДК РФС учтет при вынесении дисквалификации Тетрашвили его предыдущее удаление за оскорбление судьи

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возможное наказание для защитника Гурама Тетрашвили. Футболист в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2) наступил на ногу лежащего соперника Себастьяна Шиманьски, за что был удален.
«Пока решения нет. Мы еще обсуждаем; всe, в том числе и прошлая история с удалением, будет учитываться. Наказание будет по-любому, но давайте не будем торопиться. Мы примем решение совместно с тренерским штабом. Расторжение контракта не предусмотрено, но обсуждать можно всe, что угодно», – сказал Худяков «Р-Спорт».
- Худяков имеет в виду красную карточку Тетрашвили, полученную в рамках прошлого чемпионата за оскорбление арбитра.
- Тетрашвили должен получить не менее трех матчей дисквалификации.
- «Тамбов» может расторгнуть контракт с Тетрашвили в связи с инцидентом.
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Источник: «Р-Спорт»