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    Тетрашвили грозит 3+ матча дисквалификации за инцидент с Шиманьски в матче с «Динамо»

    Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили может пропустить не менее трех встреч за поступок в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2). Футболист наступил на ногу лежащего соперника Себастьяна Шиманьски, за что был удален.

    По словам бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, Тетрашвили грозит от трех матчей дисквалификации.

    • «Тамбов» может расторгнуть контракт с Тетрашвили в связи с инцидентом.
    • Тетрашвили в сезоне РПЛ провел 12 матчей.
    • «Тамбов» в РПЛ только засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2232

      neim 50 минут назад

      3+ ... 3 = 33 В самый раз ! Жалко, что футбол не хоккей, а Шиманьски не Валерий Васильев.

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