Тетрашвили грозит 3+ матча дисквалификации за инцидент с Шиманьски в матче с «Динамо»

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили может пропустить не менее трех встреч за поступок в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2). Футболист наступил на ногу лежащего соперника Себастьяна Шиманьски, за что был удален.

По словам бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, Тетрашвили грозит от трех матчей дисквалификации.