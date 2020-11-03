Тетрашвили грозит 3+ матча дисквалификации за инцидент с Шиманьски в матче с «Динамо»

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили может пропустить не менее трех встреч за поступок в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2). Футболист наступил на ногу лежащего соперника Себастьяна Шиманьски, за что был удален.

По словам бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, Тетрашвили грозит от трех матчей дисквалификации.

«Тамбов» может расторгнуть контракт с Тетрашвили в связи с инцидентом.

Тетрашвили в сезоне РПЛ провел 12 матчей.

«Тамбов» в РПЛ только засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей.