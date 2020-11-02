В «Тамбове» не исключили расторжение контракта с Тетрашвили после инцидента с Шиманьски

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопросы о поступке защитника Гурама Тетрашвили, который во время матча 13-го тура РПЛ против «Динамо» в неигровом моменте наступил шипами на ногу Себастьяна Шиманьски.

– Почему Тетрашвили извинился перед всеми, кроме Шиманьски и «Динамо»?

– Слушайте, это его личное мнение. Как я могу говорить что-то за Гурама? Не я же его просил извиняться, он сам это сделал. Во время матча он поступил неправильно. Мы, как руководство клуба, это так не оставим. Сейчас вместе с тренерским штабом будем принимать решение по нему.

– Вплоть до чего?

– Давайте это останется у нас внутри. Мне тяжело комментировать вещи, которые я не понимаю. Это не по-футбольному. По человеческим понятиям это поступок из ряда вон. Тяжело давать какие-то объяснения.

– То есть вы не просили его извиняться? Это личная инициатива футболиста?

– Я не просил. Зачем я буду его просить? У меня с ним будет отдельный разговор на эту тему. Что касается его поступка, считаю, что он был идиотский.

– Вам не кажется странным не извиниться перед Шиманьски в такой ситуации?

– Мне многое кажется странным в этой ситуации.

– Ранее вы говорили, что к Тетрашвили могут быть применены штрафные санкции. А может ли быть еще более жесткое наказание? Вплоть до расторжения контракта?

– Все может быть.

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