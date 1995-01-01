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    В «Тамбове» не исключили расторжение контракта с Тетрашвили после инцидента с Шиманьски

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопросы о поступке защитника Гурама Тетрашвили, который во время матча 13-го тура РПЛ против «Динамо» в неигровом моменте наступил шипами на ногу Себастьяна Шиманьски.

    – Почему Тетрашвили извинился перед всеми, кроме Шиманьски и «Динамо»?

    – Слушайте, это его личное мнение. Как я могу говорить что-то за Гурама? Не я же его просил извиняться, он сам это сделал. Во время матча он поступил неправильно. Мы, как руководство клуба, это так не оставим. Сейчас вместе с тренерским штабом будем принимать решение по нему.

    – Вплоть до чего?

    – Давайте это останется у нас внутри. Мне тяжело комментировать вещи, которые я не понимаю. Это не по-футбольному. По человеческим понятиям это поступок из ряда вон. Тяжело давать какие-то объяснения.

    – То есть вы не просили его извиняться? Это личная инициатива футболиста?

    – Я не просил. Зачем я буду его просить? У меня с ним будет отдельный разговор на эту тему. Что касается его поступка, считаю, что он был идиотский.

    – Вам не кажется странным не извиниться перед Шиманьски в такой ситуации?

    – Мне многое кажется странным в этой ситуации.

    – Ранее вы говорили, что к Тетрашвили могут быть применены штрафные санкции. А может ли быть еще более жесткое наказание? Вплоть до расторжения контракта?

    – Все может быть.

    Тетрашвили – о красной карточке в матче с «Динамо»: «Я не крыса. Хочу извиниться, мне стыдно»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5282

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Зверь !

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      Рейтинг: +4016

      sochi-2013 14 минут назад

      Тетрашвили в доктора пойдет. Он одним нажатием вылечил, бившегося в агонии от болевого шока, игрока Динамо!
      Конечно, поступок мерзкий, но как же стыдно и за "страдальцев"! Стыдно и противно, когда, двухметровый мужик , катается и сучит ножками , от небольшого тычка!

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      Рейтинг: +762

      Ziklop 18 минут назад

      Шиманьски симулировал, Гурам его быстро "вылечил" зверским способом (идиотский поступок), подставил команду дурак и себе проблем привез.

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