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  • В «Тамбове» не исключили расторжение контракта с Тетрашвили после инцидента с Шиманьски

В «Тамбове» не исключили расторжение контракта с Тетрашвили после инцидента с Шиманьски

2 ноября 2020, 12:58
18

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопросы о поступке защитника Гурама Тетрашвили, который во время матча 13-го тура РПЛ против «Динамо» в неигровом моменте наступил шипами на ногу Себастьяна Шиманьски.

– Почему Тетрашвили извинился перед всеми, кроме Шиманьски и «Динамо»?

– Слушайте, это его личное мнение. Как я могу говорить что-то за Гурама? Не я же его просил извиняться, он сам это сделал. Во время матча он поступил неправильно. Мы, как руководство клуба, это так не оставим. Сейчас вместе с тренерским штабом будем принимать решение по нему.

– Вплоть до чего?

– Давайте это останется у нас внутри. Мне тяжело комментировать вещи, которые я не понимаю. Это не по-футбольному. По человеческим понятиям это поступок из ряда вон. Тяжело давать какие-то объяснения.

– То есть вы не просили его извиняться? Это личная инициатива футболиста?

– Я не просил. Зачем я буду его просить? У меня с ним будет отдельный разговор на эту тему. Что касается его поступка, считаю, что он был идиотский.

– Вам не кажется странным не извиниться перед Шиманьски в такой ситуации?

– Мне многое кажется странным в этой ситуации.

– Ранее вы говорили, что к Тетрашвили могут быть применены штрафные санкции. А может ли быть еще более жесткое наказание? Вплоть до расторжения контракта?

– Все может быть.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тетрашвили – о красной карточке в матче с «Динамо»: «Я не крыса. Хочу извиниться, мне стыдно»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов Динамо Тетрашвили Гурам Шиманьски Себастьян
Комментарии (18)
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Ziklop
1604312243
Шиманьски симулировал, Гурам его быстро "вылечил" зверским способом (идиотский поступок), подставил команду дурак и себе проблем привез.
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sochi-2013
1604312475
Тетрашвили в доктора пойдет. Он одним нажатием вылечил, бившегося в агонии от болевого шока, игрока Динамо! Конечно, поступок мерзкий, но как же стыдно и за "страдальцев"! Стыдно и противно, когда, двухметровый мужик , катается и сучит ножками , от небольшого тычка!
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САДЫЧОК
1604312742
Зверь !
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faten
1604316745
Вывод один подошел доктор и вылечил симулянта) тому было больно? но где вы видели медицину без боли?
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dim29
1604317348
штрафанут как обычно и пальчиком погрозят.
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ц
1604323468
Вот говнюк.
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