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    Тетрашвили – о красной карточке в матче с «Динамо»: «Я не крыса. Хочу извиниться, мне стыдно»

    Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили извинился за удаление в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). 32-летний футболист наступил шипами на полузащитника гостей Себастьяна Шиманьского.

    «Все знают о ситуации, которая была сегодня вечером. Хотелось бы извиниться перед командой, тренерским штабом и болельщиками, которые поддерживают нашу команду. Я всех подвел, реально всех подвел. Извиняюсь перед семьей и мамой, потому что она переживает из-за этой ситуации.

    Хочется сказать всем, что в жизни я не подлый человек. Не крыса. Я всегда стараюсь по-человечески подходить к любой ситуации. Просто был такой эпизод... Реально, даже слов нет что-то сказать. Для меня самого тяжело это воспринять, потому что потому что в жизни я не такой человек.

    Мне было настолько обидно и неприятно. Я привык помогать команде, биться до последней капли пота, выручать команду. А сегодня я подвел.

    Наверное, у всех в жизни бывают такие ситуации, за которые нам стыдно. Сегодня произошла именно такая ситуация, за которую мне стыдно. Я не хочу быть гадким утенком. Я привык помогать команде побеждать, пусть иногда не все получается.

    Я не ищу оправданий. Просто хочу извиниться перед всеми, кто причастен к футболу и нашей команде. Матч транслировался на всю Россию, и это действие все видели. Я был не прав», – сказал Тетрашвили в обращении, опубликованном в твиттере «Тамбова».

    • К 60-й минуте «Тамбов» остался вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили.
    • Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко.
    • «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Тамбова»

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