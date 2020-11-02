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  • Тетрашвили – о красной карточке в матче с «Динамо»: «Я не крыса. Хочу извиниться, мне стыдно»

Тетрашвили – о красной карточке в матче с «Динамо»: «Я не крыса. Хочу извиниться, мне стыдно»

2 ноября 2020, 02:27
40

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили извинился за удаление в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). 32-летний футболист наступил шипами на полузащитника гостей Себастьяна Шиманьского.

«Все знают о ситуации, которая была сегодня вечером. Хотелось бы извиниться перед командой, тренерским штабом и болельщиками, которые поддерживают нашу команду. Я всех подвел, реально всех подвел. Извиняюсь перед семьей и мамой, потому что она переживает из-за этой ситуации.

Хочется сказать всем, что в жизни я не подлый человек. Не крыса. Я всегда стараюсь по-человечески подходить к любой ситуации. Просто был такой эпизод... Реально, даже слов нет что-то сказать. Для меня самого тяжело это воспринять, потому что потому что в жизни я не такой человек.

Мне было настолько обидно и неприятно. Я привык помогать команде, биться до последней капли пота, выручать команду. А сегодня я подвел.

Наверное, у всех в жизни бывают такие ситуации, за которые нам стыдно. Сегодня произошла именно такая ситуация, за которую мне стыдно. Я не хочу быть гадким утенком. Я привык помогать команде побеждать, пусть иногда не все получается.

Я не ищу оправданий. Просто хочу извиниться перед всеми, кто причастен к футболу и нашей команде. Матч транслировался на всю Россию, и это действие все видели. Я был не прав», – сказал Тетрашвили в обращении, опубликованном в твиттере «Тамбова».

  • К 60-й минуте «Тамбов» остался вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили.
  • Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко.
  • «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов Динамо Тетрашвили Гурам Шиманьски Себастьян
Комментарии (40)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Просто-333
1604284218
В жизни я не подлый человек. Извиняюсь перед семьей и мамой, перед командой, тренерским штабом и болельщиками. Всех "красавец" перечислил, кроме того на кого наступил. Отсюда вывод- сделал это преднамеренно и нисколько не раскаивается. Поделом красная карточка. Не помешала бы дисквалификация на 6-10 месяцев за садизм.
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Niko
1604288015
Ага перед тем на кого наступил так и не извинился. Предполагаю сделал, а после матча сказали что можно прославиться, вот и выдал этот спич
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filosof sparty
1604290630
А ведь я почти поверил!... Но фамилии пострадавшего так и не увидел
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Hektor 84
1604292395
Чуреки любят красиво потрепаться. Он не извиняется, а как будто тост произносит. Всех вспомнил и семью, и маму, и команду, и болельщиков. А кому травму нанес даже не помнил.
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vladimir-7
1604296492
Тетрашвили: я не крыса-тетрашвили, я террорист-тетрашвили.
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Zigagurt
1604303208
Крыса крыса
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Князев
1604305392
Ты подлый, даже человеком тебя назвать нельзя. В первую очередь ты должен был извиниться перед Шиманьским, а ты ни словом не обмолвился об этом в извинениях. Поэтому ты подлая сволочь вдвойне. А команда и болельщики должны тебя вычеркнуть из общения.
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maygli
1604307800
А вы видели, как Шиманьский быстро вскочил на ноги после того как ему наступили на ногу? Что, всё так быстро прошло? Нога зажила? Спасибо Тетрашвилли вылечил за пару секунд? Или Шиманьский симулянт?
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Spinorr
1604308301
Есть действия, которым оправдания нет. Одно из них - бить лежачего. Даже если лежит симулянт и провокатор...
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yurdin
1604316270
гурамчик,ты крыса только по тому,что нет извинений перед Шиманьски.
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