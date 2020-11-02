Тетрашвили – о красной карточке в матче с «Динамо»: «Я не крыса. Хочу извиниться, мне стыдно»

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили извинился за удаление в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). 32-летний футболист наступил шипами на полузащитника гостей Себастьяна Шиманьского.

«Все знают о ситуации, которая была сегодня вечером. Хотелось бы извиниться перед командой, тренерским штабом и болельщиками, которые поддерживают нашу команду. Я всех подвел, реально всех подвел. Извиняюсь перед семьей и мамой, потому что она переживает из-за этой ситуации.

Хочется сказать всем, что в жизни я не подлый человек. Не крыса. Я всегда стараюсь по-человечески подходить к любой ситуации. Просто был такой эпизод... Реально, даже слов нет что-то сказать. Для меня самого тяжело это воспринять, потому что потому что в жизни я не такой человек.

Мне было настолько обидно и неприятно. Я привык помогать команде, биться до последней капли пота, выручать команду. А сегодня я подвел.

Наверное, у всех в жизни бывают такие ситуации, за которые нам стыдно. Сегодня произошла именно такая ситуация, за которую мне стыдно. Я не хочу быть гадким утенком. Я привык помогать команде побеждать, пусть иногда не все получается.

Я не ищу оправданий. Просто хочу извиниться перед всеми, кто причастен к футболу и нашей команде. Матч транслировался на всю Россию, и это действие все видели. Я был не прав», – сказал Тетрашвили в обращении, опубликованном в твиттере «Тамбова».

К 60-й минуте «Тамбов» остался вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили .

и . Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко .

. «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.